У Києві зросте вартість евакуації авто: новий тариф діятиме із 15 квітня

У Києві приватні компанії, які здійснюють транспортування тимчасово затриманих транспортних засобів, підвищують вартість своїх послуг. Нові тарифи набудуть чинності з 15 квітня 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на КМДА.

Мінімальна вартість евакуації автомобіля становитиме 1 680 грн. Як пояснюють оператори ринку, рішення зумовлене зростанням витрат, зокрема на пальне.

Водночас підприємці ініціюють запровадження диференційованого підходу до формування тарифів. У перспективі вартість евакуації може залежати від ваги транспортного засобу.

Заступник голови КМДА Костянтин Усов наголосив, що тариф на такі послуги не регулюється державою, тому міська влада не встановлює його розмір. Ціни визначають самі компанії, які здійснюють евакуацію. Водночас новий тариф буде співставним із вартістю транспортування автомобілів масою до 2 тонн, яку застосовує Національна поліція.

За словами Усова, навіть після підвищення Київ зберігатиме найнижчу вартість евакуації серед великих міст України. Для порівняння, у Дніпрі ціни становлять від 2 110 до 2 410 грн, а у Львові — від 1 862 до 2 638 грн.

У КМДА підкреслюють, що евакуація застосовується передусім у випадках, коли неправильно припарковані автомобілі перешкоджають руху або створюють загрозу безпеці. Йдеться, зокрема, про блокування проїзду для екстрених служб чи громадського транспорту.

Крім того, тимчасове затримання авто може здійснюватися з міркувань безпеки під час проведення міжнародних заходів або за ініціативою уповноважених органів.

За даними міської інспекції з паркування, у 2025 році в Києві зафіксовано майже 400 тисяч порушень правил зупинки і стоянки. При цьому евакуацію застосовували лише в одному випадку з восьми.

Наразі послуги з транспортування евакуйованих автомобілів у столиці надають 14 приватних компаній та комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху». Авто розміщують на спеціальних майданчиках, що перебувають у віданні Національної поліції.

У міській владі закликають водіїв дотримуватися правил паркування, наголошуючи, що це питання безпеки та безперешкодного руху в місті.

Додамо, вперше за багато років у Києві на весну та літо не підвищуватимуть допустиму швидкість руху з 80 до 50 км/год через поганий стан доріг.