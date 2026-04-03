В Киеве вырастет стоимость эвакуации авто: новый тариф будет действовать с 15 апреля

В Киеве частные компании, осуществляющие транспортировку временно задержанных транспортных средств, повышают стоимость своих услуг. Новые тарифы вступят в силу с 15 апреля 2026 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на КГГА.

Минимальная стоимость эвакуации автомобиля составит 1680 грн. Как объясняют операторы рынка, решение обусловлено ростом расходов, в том числе на горючее.

В то же время предприниматели инициируют введение дифференцированного подхода к формированию тарифов. В перспективе стоимость эвакуации может зависеть от тяжести транспортного средства.

Заместитель председателя КГГА Константин Усов подчеркнул, что тариф на такие услуги не регулируется государством, поэтому городские власти не устанавливают его размер. Цены определяют сами компании, осуществляющие эвакуацию. В то же время новый тариф будет сопоставим со стоимостью транспортировки автомобилей массой до 2 тонн, применяемой Национальной полицией.

По словам Усова, даже после повышения Киев будет сохранять низкую стоимость эвакуации среди крупных городов Украины. Для сравнения, в Днепре цены составляют от 2110 до 2410 грн, а во Львове — от 1862 до 2638 грн.

В КГГА подчеркивают, что эвакуация применяется прежде всего в случаях, когда неправильно припаркованные автомобили препятствуют движению или создают угрозу безопасности. Речь идет о блокировании проезда для экстренных служб или общественного транспорта.

Кроме того, временное задержание авто может производиться по соображениям безопасности во время проведения международных мероприятий или по инициативе уполномоченных органов.

По данным городской инспекции по парковке, в 2025 году в Киеве зафиксировано около 400 тысяч нарушений правил остановки и стоянки. При этом эвакуацию применяли только в одном случае из восьми.

В настоящее время услуги по транспортировке эвакуированных автомобилей в столице предоставляют 14 частных компаний и коммунальное предприятие «Центр организации дорожного движения». Автомобили размещают на специальных площадках, находящихся в ведении Национальной полиции.

В городских властях призывают водителей соблюдать правила парковки, отмечая, что это вопрос безопасности и беспрепятственного движения в городе.

Добавим, впервые за многие годы в Киеве весной и летом не будут повышать допустимую скорость движения с 80 до 50 км/ч из-за плохого состояния дорог.