Из-за плохого состояния дорог в Киеве не будут повышать скорость до 80 км/ч в весенне-летний период

В Киеве впервые за многие годы весной и летом не будут повышать допустимую скорость движения с 80 до 50 км/ч из-за плохого состояния дорог.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила прессслужба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что такое решение было принято после комплексного обследования городской улично-дорожной сети.

На решение также повлияли и последствия сложных погодных условий зимой, ухудшивших состояние дорожного покрытия.

Именно поэтому с 1 апреля по 1 ноября в Киеве будет действовать стандартное ограничение скорости – до 50 км/ч в соответствии с Правилами дорожного движения Украины.

Водителей призывают быть внимательными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

В прошлом году в Киеве было разрешено движение со скоростью до 80 км/ч на четырех участках:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

проспект Р. Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);

проспект Степана Бандеры (от улицы Иорданской до Северного моста);

улица Набережно-Рыбальская (в направлении от улицы Электриков к Гаванскому мосту).

При этом ответственность за превышение скорости в соответствии со ст. 122 КУоАП:

превышение скорости более чем на 20 км/ч – 340 грн;

превышение более чем на 50 км/ч – 1700 грн.

