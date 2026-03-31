Из-за плохого состояния дорог в Киеве не будут повышать скорость до 80 км/ч в весенне-летний период
В Киеве впервые за многие годы весной и летом не будут повышать допустимую скорость движения с 80 до 50 км/ч из-за плохого состояния дорог.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила прессслужба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Отмечается, что такое решение было принято после комплексного обследования городской улично-дорожной сети.
На решение также повлияли и последствия сложных погодных условий зимой, ухудшивших состояние дорожного покрытия.
Именно поэтому с 1 апреля по 1 ноября в Киеве будет действовать стандартное ограничение скорости – до 50 км/ч в соответствии с Правилами дорожного движения Украины.
Водителей призывают быть внимательными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
В прошлом году в Киеве было разрешено движение со скоростью до 80 км/ч на четырех участках:
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
- проспект Р. Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);
- проспект Степана Бандеры (от улицы Иорданской до Северного моста);
- улица Набережно-Рыбальская (в направлении от улицы Электриков к Гаванскому мосту).
При этом ответственность за превышение скорости в соответствии со ст. 122 КУоАП:
- превышение скорости более чем на 20 км/ч – 340 грн;
- превышение более чем на 50 км/ч – 1700 грн.
Напомним, с 31 марта по 15 мая на Броварском проспекте в Киеве частично ограничат движение транспорта из-за реконструкции путепровода. Движение организуют с сохранением двух полос в каждом направлении.