В Киеве разрешили разгоняться до 80 км/ч, а в Днепре - до 70: перечень дорог

В период с 1 апреля по 1 ноября 2025 года на определенных участках дорог в Киеве и Днепре разрешенная скорость движения увеличена.

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Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

В Киеве разрешено движение со скоростью до 80 км/ч на четырех участках:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

проспект Р. Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);

проспект Степана Бандеры (от улицы Иорданской до Северного моста);

улица Набережно-Рыбальская (в направлении от улицы Электриков к Гаванскому мосту).

На других участках столицы разрешенная скорость остается 50 км/ч.

В Днепре разрешенная скорость движения увеличена до 70 км/ч на следующих участках:

ул. Набережная Заводская, (кроме 200 м с обеих сторон от перекрестка с ул. Академика Павлова; от выезда из шлаковыхдла до разворота на мост Кайдацкий; 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с ул. Фатимы Гафуровой и ул. Метробудов;

ул. Набережная Победы (от ул. Яружной до ул. Космической);

шоссе Запорожское (от ул. Шинной до ул. Аэропортовской);

шоссе Донецкое (от перекрестка с ул. Березинской до границ города);

ул. Солнечная Набережная (от перекрестка с ул. Любарского до Усть-Самарского моста, кроме участков 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов);

мост Центральный;

мост Усть-Самарский;

мост Кайдакский.

В местах, где изменился скоростной режим, камеры автофиксации настроены на допустимую скорость.

В полиции напомнили об ответственности за превышение скорости, согласно ст. 122 КУоАП:

Превышение скорости более чем на 20 км/ч – 340 грн;

Превышение более чем на 50 км/ч – 1700 грн.

Напомним, с 24 марта 2025 года на автомобильных дорогах Украины введено в эксплуатацию 40 новых комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (КАФ). Также во Львове два уже действующих комплекса получили дополнительную функцию фиксации нарушений правил остановки и движения на полосе общественного транспорта.