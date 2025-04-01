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У Києві дозволили розганятися до 80 км/год, а у Дніпрі – до 70: перелік доріг
У період з 1 квітня по 1 листопада 2025 року на певних ділянках доріг у Києві та Дніпрі дозволена швидкість руху збільшена.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
У Києві дозволено рух зі швидкістю до 80 км/год на чотирьох ділянках:
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- проспект Р. Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);
- проспект Степана Бандери (від вулиці Йорданської до Північного мосту);
- вулиця Набережно-Рибальська (у напрямку від вулиці Електриків до Гаванського мосту).
На інших ділянках столиці дозволена швидкість залишається 50 км/год.
У Дніпрі дозволена швидкість руху збільшена до 70 км/год на таких ділянках:
- вул. Набережна Заводська, (крім 200 м з обох сторін від перехрестя з вул. Академіка Павлова; від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький; 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вул. Фатіми Гафурової та вул. Метробудівською);
- вул. Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);
- шосе Запорізьке (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);
- шосе Донецьке (від перехрестя з вул. Березинською до меж міста);
- вул. Сонячна Набережна (від перехрестя з вул. Любарського до мосту Усть-Самарського, крім ділянок 50 м до нерегульованих пішохідних переходів);
- міст Центральний;
- міст Усть-Самарський;
- міст Кайдацький.
У місцях, де змінився швидкісний режим, камери автофіксації налаштовані на актуально дозволену швидкість.
В поліції нагадали про відповідальність за перевищення швидкості, відповідно до ст. 122 КУпАП:
- Перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн;
- Перевищення більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.
Нагадаємо, з 24 березня 2025 року на автомобільних дорогах України введено в експлуатацію 40 нових комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (КАФ). Також у Львові два вже діючі комплекси отримали додаткову функцію фіксації порушень правил зупинки та руху на смузі громадського транспорту.