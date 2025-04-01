У Києві дозволили розганятися до 80 км/год, а у Дніпрі – до 70: перелік доріг

У період з 1 квітня по 1 листопада 2025 року на певних ділянках доріг у Києві та Дніпрі дозволена швидкість руху збільшена.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

У Києві дозволено рух зі швидкістю до 80 км/год на чотирьох ділянках:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

проспект Р. Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);

проспект Степана Бандери (від вулиці Йорданської до Північного мосту);

вулиця Набережно-Рибальська (у напрямку від вулиці Електриків до Гаванського мосту).

На інших ділянках столиці дозволена швидкість залишається 50 км/год.

У Дніпрі дозволена швидкість руху збільшена до 70 км/год на таких ділянках:

вул. Набережна Заводська, (крім 200 м з обох сторін від перехрестя з вул. Академіка Павлова; від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький; 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вул. Фатіми Гафурової та вул. Метробудівською);

вул. Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);

шосе Запорізьке (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);

шосе Донецьке (від перехрестя з вул. Березинською до меж міста);

вул. Сонячна Набережна (від перехрестя з вул. Любарського до мосту Усть-Самарського, крім ділянок 50 м до нерегульованих пішохідних переходів);

міст Центральний;

міст Усть-Самарський;

міст Кайдацький.

У місцях, де змінився швидкісний режим, камери автофіксації налаштовані на актуально дозволену швидкість.

В поліції нагадали про відповідальність за перевищення швидкості, відповідно до ст. 122 КУпАП:

Перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн;

Перевищення більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.

Нагадаємо, з 24 березня 2025 року на автомобільних дорогах України введено в експлуатацію 40 нових комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (КАФ). Також у Львові два вже діючі комплекси отримали додаткову функцію фіксації порушень правил зупинки та руху на смузі громадського транспорту.