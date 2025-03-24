На дорогах України запрацюють 40 нових комплексів автофіксації порушень

З 24 березня 2025 року на автомобільних дорогах України буде введено в експлуатацію 40 нових комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (КАФ).

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Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, 36 комплексів встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу.

Також у Львові два вже діючі комплекси отримають додаткову функцію фіксації порушень правил зупинки та руху на смузі громадського транспорту:

просп. Святого Івана Павла ІІ, 8 (напрямок – вул. Стрийська);

просп. Святого Івана Павла ІІ, 35 (напрямок – просп. Червоної Калини).

Повний список місць, де запрацюють нові камери автофіксації:

м. Львів:

вул. Любінська, 92 (напрямок – вул. Виговського).

Волинська область:

автодорога Р-15, 74 км+273 (напрямок);

автодорога Р-15, 76 км+247 (напрямок);

автодорога М-19, 125 км+475 (напрямок);

автодорога Н-22, 119 км+027 (напрямок);

автодорога Н-22, 64 км+946 (напрямок);

автодорога Н-22, 101 км+613 (напрямок).

Дніпропетровська область:

автодорога Н-08, 423 км+643 (напрямок – м. Запоріжжя);

м. Павлоград, вул. Дніпровська, 409 (напрямок – вул. Відродження);

м. Павлоград, вул. Дніпровська, 16 (напрямок – вул. Кооперативна).

Житомирська область:

автодорога М-21, 167 км+547 (напрямок – м. Житомир);

автодорога М-21, 230 км+919 (напрямок – м. Бердичів).

Закарпатська область:

автодорога М-06, 807 км+021 (напрямок – с. Барвінок);

автодорога М-06, 749 км+346 (напрямок – с. Голубине);

м. Ужгород, вул. Собранецька, 152 (напрямок – вул. Верховинська).

Івано-Франківська область:

м. Калуш, просп. Лесі Українки, 27 (напрямок – вул. Дзвонарська);

м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 19 (напрямок – вул. Тихого).

Київська область:

автодорога Р-01, 14 км+116 (напрямок – м. Обухів);

автодорога М-03, 101 км+350 (напрямок – м. Харків);

автодорога М-06, 49 км+700 (напрямок – с. Калинівка);

автодорога Р-02, 27 км+371 (напрямок – м. Київ);

автодорога Р-02, 28 км+518 (напрямок – с. Лютіж).

Миколаївська область:

автодорога М-14, 139 км+684 (напрямок – с. Костянтинівка).

Одеська область:

автодорога М-15, 125 км+949 (напрямок – м. Рені);

автодорога М-15, 190 км+050 (напрямок – м. Одеса);

автодорога М-15, 229 км+530 (напрямок – м. Рені);

автодорога М-15, 237 км+550 (напрямок – м. Рені);

автодорога М-15, 271 км+315 (напрямок – м. Одеса);

автодорога М-15, 39 км+423 (напрямок – м. Рені);

автодорога М-15, 16 км+729 (напрямок – с. Маяки);

автодорога М-28, 17 км+125 (напрямок – м. Одеса).

Тернопільська область:

автодорога М-19, 303 км+307 (напрямок – м. Тернопіль);

автодорога Р-41, 0 км+738 (напрямок – вул. Джерельна, м. Тернопіль);

автодорога М-19, 374 км+935 (напрямок – м. Тернопіль).

Черкаська область:

автодорога М-30, 548 км+324 (напрямок – с. Паланка);

автодорога М-30, 547 км+816 (напрямок – м. Умань).

Чернігівська область:

автодорога Р-56, 6 км+801 (напрямок – м. Чернігів);

м. Чернігів, перехрестя просп. Миру та вул. Лісковицька (напрямок – вул. Урочище Святе);

м. Чернігів, вул. Шевченка, 101 (напрямок – просп. Левка Лук’яненка);

м. Чернігів, вул. Шевченка, 114 (напрямок – вул. Кільцева).

Зазначимо, що у серні на дорогах України додатково з’явилися ще 43 комплекси автофіксації порушень ПДР.