Додаткові камери автофіксації порушень ПДР відновлюють роботу в Києві та ряді регіонів: де саме

З 28 квітня на автомобільних дорогах дев'яти міст та загалом 6 областей відновлять роботу 35 комплексів автоматичної фіксації правопорушень, які працювали до повномасштабного вторгнення росіян.

Про це в Facebook повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції України ​Олексій Білошицький.

Додаткові камери автофіксації відновлять роботу в Житомирі, Івано-Франківську, Києві, Кременчуку, Львові, Мукачево, Полтаві, Чернівцях, Черкасах, Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській та Рівненській областях. Крім того, у Дніпрі та Кременчуці запрацює 4 нових прилади контролю.

Загалом з 28 квітня розпочнуть роботу 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.

Де запрацюються нові/додаткові камери автофіксації порушень ПДР

м. Житомир (1 комплекс)

Чуднівський міст, напрямок спрямування приладу вул. Радивилівська (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Івано-Франківськ (3 комплекси)

вул. Євгена Коновальця, 411, напрямок спрямування приладу вул. Довбуша (обмеження швидкості 50 км/год);

вул. Євгена Коновальця, 320, напрямок спрямування приладу вул. Світла (обмеження швидкості 50 км/год);

вул. Тисменицька, 311, напрямок спрямування приладу в’їзду в місто (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Київ (2 комплекси)

просп. Голосіївський, 96, напрямок спрямування приладу вул. Виставкова (обмеження швидкості 50 км/год);

вул. Теодора Драйзера, 9, напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Кременчук (3 комплекси)

вул. Андрія Ковальова, 17, напрямок спрямування приладу вул. Козацька (обмеження швидкості 50 км/год);

Запускаються вперше.

вул. Вадима Пугачова, 6-Д, напрямок спрямування приладу вул. Олександра Корпана (обмеження швидкості 50 км/год);

просп. Полтавський, 265, напрямок спрямування приладу вул. Горліс-Горського (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Львів (2 комплекси)

вул. Василя Стуса, 39, напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини (обмеження швидкості 50 км/год);

вул. Володимира Великого, 18, напрямок спрямування приладу вул. Стрийська (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Мукачево (1 комплекс)

вул. Великогірна, 51, напрямок спрямування приладу вул. Томаша Масарика (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Полтава (2 комплекси)

вул. Маршала Бірюзова, 35/14, напрямок спрямування приладу вул. Квітки Цісик (обмеження швидкості 50 км/год);

вул. Героїв АТО, 31, напрямок спрямування приладу вул. Квіткова (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Чернівці (1 комплекс)

вул. Винниченка, 97, напрямок спрямування приладу вул. Жасмінна (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Черкаси (1 комплекс)

вул. Благовісна, 341/40, напрямок спрямування приладу вул. Кривалівська (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Дніпро (2 комплекси)

вул. Набережна Заводська, 64, напрямок спрямування приладу просп. Свободи (обмеження швидкості 70 км/год);

вул. Набережна Перемоги, 38-А, напрямок спрямування приладу Пішохідний міст (обмеження швидкості 70 км/год)

Вінницька область (1 комплекс)

на 404 км+640 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Умань (обмеження швидкості 50 км/год)

Волинська область (2 комплекси)

на 129 км+788 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Ковель (обмеження швидкості 50 км/год);

на 82 км+575 автодороги Н-22 напрямок спрямування приладу м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год)

Івано-Франківська область (1 комплекс)

на 227 км+233 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу с. Татарів (обмеження швидкості 50 км/год)

Київська область (4 комплекси)

на 35 км+240 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год);

на 14 км+016 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год);

на 26 км+050 автодороги Н-01 напрямок спрямування приладу м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год);

на 101 км+400 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)

Кіровоградська область (1 комплекс)

на 253 км+462 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)

Львівська область (11 комплексів)

на 490 км+400 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Буськ (обмеження швидкості 50 км/год);

на 137 км+971 автодороги М-09 напрямок спрямування приладу м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год);

на 12 км+514 автодороги М-10-01 напрямок спрямування приладу м. Скнилів (обмеження швидкості 50 км/год);

на 3 км+360 автодороги М-10-01 напрямок спрямування приладу с. Рясне-Руське (обмеження швидкості 50 км/год);

на 552 км+486 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Зубра (обмеження швидкості 90 км/год);

на 523 км+260 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Чоп (обмеження швидкості 50 км/год);

на 528 км+459 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год);

на 528 км+459 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год);

на 541 км+451 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Соснівка (обмеження швидкості 50 км/год);

на 510 км+120 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Запитів (обмеження швидкості 50 км/год);

на 53 км+580 автодороги М-10 напрямок спрямування приладу смт Краковець (обмеження швидкості 50 км/год)

Рівненська область (1 комплекс)

на 371 км+971 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год)

"Всі ці комплекси будуть працювати на фіксацію найрозповсюдженішої причини ДТП - перевищення дозволеної швидкості руху", - зауважив та додав, що розташування всіх комплексів можна переглянути на сайті МВС.

Нагадаємо, за неповний 2022 рік (з травня, коли поновили свою роботу) камери автофіксації виявили понад 2 085 203 порушень ПДР. Водіям нарахували понад 382 млн грн штрафів.

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