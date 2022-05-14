В Україні повертають автофіксацію порушень на дорогах

З 16 травня у 20 містах України повернуть автоматичну фіксацію порушень правил дорожнього руху. Про це на своєму Facebook написав перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

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"З початку війни було вимкнено камери автоматичної фіксації здебільшого у стратегічних цілях. Але під час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже недотримання правил дорожнього руху теж продовжує щодня вбивати наших громадян. Перевищення швидкості залишається однією з основних причин ДТП із травмованими та загиблими". Система автоматичної фіксації вже відмінно зарекомендувала себе і довела свою ефективність до війни. І готова повернутися до роботи", — написав він.

За його словами, з 16 травня прилади автофіксації порушень правил дорожнього руху запрацюють на дорогах таких міст як Київ, Біла Церква, Вінниця, Кривий Ріг, Суми, Житомир, Хуст, Мукачево, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Кропивницький, Одеса, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Луцьк, Львів.

Також автофіксація проводитиметься на дорогах Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської та Рівненської областей.

Нагадаємо, із 3 травня Державна служба з питань безпеки на транспорті відновила контроль за дотриманням габаритно-вагових норм.