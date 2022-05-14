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В Україні повертають автофіксацію порушень на дорогах
З 16 травня у 20 містах України повернуть автоматичну фіксацію порушень правил дорожнього руху. Про це на своєму Facebook написав перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
"З початку війни було вимкнено камери автоматичної фіксації здебільшого у стратегічних цілях. Але під час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже недотримання правил дорожнього руху теж продовжує щодня вбивати наших громадян. Перевищення швидкості залишається однією з основних причин ДТП із травмованими та загиблими". Система автоматичної фіксації вже відмінно зарекомендувала себе і довела свою ефективність до війни. І готова повернутися до роботи", — написав він.
За його словами, з 16 травня прилади автофіксації порушень правил дорожнього руху запрацюють на дорогах таких міст як Київ, Біла Церква, Вінниця, Кривий Ріг, Суми, Житомир, Хуст, Мукачево, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Кропивницький, Одеса, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Луцьк, Львів.
Також автофіксація проводитиметься на дорогах Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської та Рівненської областей.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, із 3 травня Державна служба з питань безпеки на транспорті відновила контроль за дотриманням габаритно-вагових норм.