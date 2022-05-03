В Украине возобновили проверки фур на предмет перегруза

Государственная служба по вопросам безопасности на транспорте возобновила контроль за соблюдением габаритно-весовых норм. Об этом сообщает пресс-служба “Укртрансбезопасности” на Fecebook.

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"Закрытие морских портов существенно увеличило нагрузку на автодороги южных регионов, в частности Одесской области. Мониторинг транспортных средств, проведенный в апреле департаментом государственного надзора "Укртрансбезопасности", выявил системное несоблюдение перевозчиками габаритно-весовых норм, что негативно влияет на состояние дорожного покрытия и затрудняет движение по дорогам", — сказано в сообщении.

Сообщается, что с 3 мая "Укртрансбезопасность" возобновляет контроль за соблюдением габаритно-весовых норм.

Особое внимание будет уделено автомобильной дороге М-15 "Одесса-Рени". В частности, вблизи пункта пропуска «Маяки-Удобное» начнет работу пост габаритно-весового контроля. Для обеспечения прозрачной работы на территории поста установлены камеры видеонаблюдения.

Также в сообщении сказано, что при исполнении служебных обязанностей инспекторы "Укртрансбезопасности" обязательно должны снимать свои действия на бодикамеры.

Водители имеют право снимать действия инспекторов при взвешивании или при оформлении материалов.

С началом войны "Укртрансбезопасность" прекратила контролировать соблюдение весовых норм и занималась сопровождением гумманитарных грузов, а также помогала в эвакуации населения.

Напомним, с 1 октября 2021 года в Украине действуют законы, которые предусматривают автоматическую фиксацию нарушений в сфере габаритно-весового контроля.