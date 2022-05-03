В Україні відновили перевірки фур на предмет перевантаження

Державна служба з питань безпеки на транспорті відновила контроль за дотриманням габаритно-вагових норм. Про це повідомляє прес-служба "Укртрансбезпеки" на Fаcebook.

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"Закриття морських портів суттєво збільшило навантаження на автодороги південних регіонів, зокрема Одеської області. Моніторинг транспортних засобів, проведений у квітні департаментом державного нагляду "Укртрансбезпеки", виявив системне недотримання перевізниками габаритно-вагових норм, що негативно впливає на стан дорожнього покриття та завдає труднощі при пересуванні дорогами", — сказано в повідомленні.

Повідомляється, що з 3 травня "Укртрансбезпека" відновлює контроль за дотриманням габаритно-вагових норм.

Особливу увагу приділять автомобільній дорозі М-15 "Одеса-Рені". Зокрема, поблизу пункту пропуску "Маяки-Зручне" розпочне роботу пост габаритно-вагового контролю. Для забезпечення прозорої роботи на території посту встановлено камери відеоспостереження.

Також у повідомленні сказано, що під час виконання службових обов'язків інспектори "Укртрансбезпеки" обов'язково мають знімати свої дії на бодікамери.

Водії мають право знімати дії інспекторів під час зважування або оформлення матеріалів.

З початком війни "Укртрансбезпека" припинила контролювати дотримання вагових норм та займалася супроводом гуманітарних вантажів, а також допомагала в евакуації населення.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2021 року в Україні діють закони, які передбачають автоматичну фіксацію порушень у сфері габаритно-вагового контролю.