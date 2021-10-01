В Украине начнут штрафовать дальнобойщиков за перегруз в автоматическом режиме

С 1 октября в Украине вступили в силу законы, которые внедряют автоматическую фиксацию нарушений в сфере габаритно-весового контроля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укртрансбезопасности".

"С помощью встроенных в дорожное покрытие датчиков система WIM (Weight-in-Motion) позволяет определить вес автомобиля. Камеры фиксируют скорость, габариты и номерные знаки транспортных средств. Данные о нарушениях передаются и обрабатываются в Центре обработки данных Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. Инспектор проверяет данные, формирует постановление и ставит электронную подпись. После этого постановление с реквизитами на оплату направляется нарушителю по почте. Нарушитель должен уплатить штраф в течение 10 дней со дня получения письма. В случае неуплаты штрафа он будет взиматься в принудительном порядке Государственной исполнительной службой", — сказано в сообщении.

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Также согласно новым правилам инспекторы" Укртрансбезопасности" получат больше полномочий. При обнаружении признаков нарушения весовых или габаритных параметров сотрудники службы смогут осуществлять сопровождение транспортного средства к ближайшему месту взвешивания (на расстояние до 50 км). Инспекторы смогут блокировать дальнейшее движение нарушителя и копировать и сканировать документы водителей, использовать их при рассмотрении дел о нарушении.

Кроме того, новые правила устанавливают паритетную ответственность участников рынка грузоперевозок. Одно из ключевых нововведений — ответственность грузоотправителя как первого звена перевозок. За внесение недостоверной информации в товарно-транспортную накладную и превышение установленных весовых и габаритных норм предусмотрен штраф в 51 тыс. грн.

Также повышается ответственность за нарушение установленных габаритно-весовых норм в зависимости от процентов: от 5% до 10% — 8,5 тыс. грн, от 10% до 20% — 17 тыс. грн, от 20% до 30% — 34 тыс. грн, более 30% — 51 тыс. грн.

За невыполнение законных требований сотрудника "Укртрансбезопасности" предусмотрен штраф в размере 850-2550 грн, за отказ или уклонение от прохождения габаритно-весового контроля — 51 тыс. грн.

Кроме того, увеличиваются штрафы за перевозки пассажиров и грузов без соответствующих документов (17 тыс. грн), осуществление международных перевозок резидентами / нерезидентами пассажиров или грузов без документов (34 тыс. грн).

Пресс-служба "Укртрансбезопасности" также сообщает, что с июня в тестовом режиме было зафиксировано 25166 нарушений и начислено штрафов на сумму 879,274 млн грн. Однако в тестовом режиме штрафы не выписывались, а сообщения носили ознакомительный характер. Однако уже с 1 октября участники рынка будут получать реальные штрафы.

Напомним, в июне в Украине усилили ответственность за превышение весовых или габаритных ограничений на дорогах. Известно, что за 11 месяцев 2020 года за перегрузки на дорогах "Укртрансбезопасностью" было начислено 127 млн грн штрафов.

В 2019 году "Укравтодор" запустил в тестовом режиме первые две площадки в рамках реализации пилотного проекта взвешивания грузовиков в движении WiM.

Ранее сообщалось, что 6 июля 2020 года на автодороге Н-24 Благовещенское — Николаев водитель грузовика, перевозившего щебень, отказался пройти взвешивание на ближайшем пункте габаритно-весового контроля и начал выгружать его прямо посреди дороги, чтобы избежать любой ответственности за возможные нарушения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал "засранцами" дальнобойщиков, которые едут с перегрузом по дорогам Украины, тем самым разрушая их, и пообещал, что его команда всех их найдет и им "будет больно".