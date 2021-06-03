Транспорт 50 минут назад

В Украине подняли штрафы за перегрузки на дорогах: до 51 тысячи грн

Парламент принял один из двух законов, необходимых для полноценного запуска в стране системы габаритно-весового контроля

Фото: КГГА Фото: КГГА
Фото: КГГА

В Украине усилили ответственность за превышение весовых или габаритных ограничений на дорогах.

Соответствующий законопроект №3742 во втором чтении и в целом на заседании Верховной Рады 3 июня поддержали 280 народных депутатов.

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Указано, что этот закон является одним из двух основных документов для полноценного запуска в стране системы габаритно-весового контроля.

В частности, предполагается законодательно закрепить возможность автоматической фиксации нарушений, связанных с отсутствием документов в случае превышения весовых или габаритных ограничений.

При этом "Укртрансбезопасности" дадут возможность взимать в судебном порядке плату за проезд по автомобильным дорогам транспортных средств, параметры которых нарушают нормы, при осуществлении габаритно-весового контроля.

Также вводится административная ответственность за правонарушения в сфере автобезопасности, зафиксированные автоматически или с помощью фото- и киносъемки.

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"Чтобы система действительно начала работать и привлекать к ответственности нарушителей, необходимо скорейшее принятие во втором чтении законопроектов №3742 и №3743, которые на законодательном уровне закрепляют возможность фиксации нарушений габаритно-весовых параметров в автоматическом режиме", — заявлял ранее экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Согласно тексту законопроекта ко второму чтению, за перевозку пассажиров и грузов без необходимых документов предусмотрен штраф в 17 тысяч грн. Для международных перевозок — 34 тысячи грн. За превышение весово-габаритных нормативов от 5% до более 30% штраф варьируется от 8500 грн до 51 тысячи грн.

Напомним, система автоматического габаритно-весового контроля полностью готова к эксплуатации, для полного запуска работы в Министерстве инфраструктуры ожидают принятия во втором чтении двух законопроектов.

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Известно, что за 11 месяцев 2020 года за перегрузки на дорогах "Укртрансбезопасностью" было начислено 127 млн грн штрафов.

В 2019 году "Укравтодор" запустил в тестовом режиме первые две площадки в рамках реализации пилотного проекта взвешивания грузовиков в движении WiM.

Ранее сообщалось, что 6 июля 2020 года на автодороге Н-24 Благовещенское — Николаев водитель грузовика, перевозившего щебень, отказался пройти взвешивание на ближайшем пункте габаритно-весового контроля и начал выгружать его прямо посреди дороги, чтобы избежать любой ответственности за возможные нарушения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал "засранцами" дальнобойщиков, которые едут с перегрузом по дорогам Украины, тем самым разрушая их, и пообещал, что его команда всех их найдет и им "будет больно".

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