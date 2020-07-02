Кабмин уволил главу Укртрансбезопасности Александра Погорелого

Кабинет министров на заседании 1 июля уволил Александра Погорелого с должности председателя Государственной службы по безопасности на транспорте. Вместо него исполнять обязанности главы ведомства будет его зам Никита Лагунин.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

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Александр Погорелый руководил Государственной службой по безопасности на транспорте с 20 ноября 2019 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отчитал и назвал "засранцами" дальнобойщиков, которые едут с перегрузом по дорогам Украины, тем самым разрушая их, и пообещал, что его команда всех их найдет, и им "будет больно".

Как выяснилось, в мессенджере Viber был обнаружен закрытый чат дальнобойщиков, в котором они обсуждают, по каким дорогам лучше ехать перегруженными, чтобы не попасть на весовой контроль.

Напомним, нарушение норм допустимой нагрузки на дорожное полотно — настоящий бич украинских дорог. Из года в год предпринимаются попытки навести порядок с весовым контролем, но в целом ситуация продолжает оставаться критической.

Вследствие массовых нарушений дороги в Украине разрушаются и даже свежеотремонтированные, радуют водителей своим состоянием непродолжительное время. Особенно сильно страдают дороги, ведущие к морским портам, по ним везут зерно часто с гигантским перевесом.

Участники рынка в открытую признают, что весовой контроль не работает вследствие коррупции. Президент Владимир Зеленский одной из своих главных задач назвал "Большую стройку", в рамках которой, в том числе, идет активное строительство и ремонт дорог. 16 июня он поручил Нацполиции и СБУ взять на себя функции контроля за габаритно-весовыми ограничениями на дорогах. Работа "Уктрансбезопасности", которая обязана контролировать массу грузовиков, его категорически не устраивает. Президент также поручил разработать программу реформы данного органа.