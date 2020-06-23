"Вы — засранцы", — Зеленский выявил закрытый чат нарушителей весового контроля (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "засранцами" дальнобойщиков, которые едут с перегрузом по дорогам Украины, тем самым разрушая их, и пообещал, что его команда всех их найдет и им "будет больно".

Как выяснилось, в мессенджере Viber был обнаружен закрытый чат дальнобойщиков, в котором они обсуждают, по каким дорогам лучше ехать перегруженными, чтобы не попасть на весовой контроль.

Во вторник, 23 июня, в данном чате аккаунт под названием "Ze" запостил видео, на котором президент Зеленский обратился к участникам чата. Как позже выяснилось из самой записи, запостил видео сам президент.

В видеозаписи Зеленский говорит, что несмотря на все предпринимаемые государством меры, в Украине продолжают разбивать дороги перегруженные фуры.





"Едут перегруженные, им все равно, что государство тратит на один километр дороги приблизительно 1 млн долларов США. Им все равно. Мы решили как-то побороть эту проблему, договорились с СБУ, Нацполицией, давайте сделаем пропускные пункты, чтобы не было перегрузов. Все равно не можем понять, как они это все объезжают. И с моими ребятами мы нашли такую группу, называется она "ГВК — весовой контроль", там 17 тысяч 864 человека. Так вот этот 864-ый — это я", — заявил Зеленский.

По словам президента, в данном чате дальнобойщики обсуждают, где лучше ехать с перегрузом, чтобы не попасться на правоохранителей.

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"Подключился я к этой группе и посмотрел. Там дальнобойщики, водители, которые везут перегруженные машины, они друг другу говорят: "По Коблево едем, там свободно, там только полицейские", "На Умань не едем, там уже все серьезно". Развеселили вы меня, развеселили вы всех. Хотел бы я вам сказать, что вы, парни, засранцы, мы тут хотим что-то хорошее сделать для страны, помогать вы не можете, не способны, так хоть чуть-чуть не мешайте. Хорошо? Потому что все равно все чаты мы найдем, и вас тоже найдем, и будет больно", — сказал Владимир Зеленский в конце своего видеообращения.

Примечательно, что через некоторое время аккаунт Зеленского в данном чате был удален.

Напомним, нарушение норм допустимой нагрузки на дорожное полотно — настоящий бич украинских дорог. Из года в год предпринимаются попытки навести порядок с весовым контролем, но в целом ситуация продолжает оставаться критической.

Вследствие массовых нарушений дороги в Украине разрушаются и даже свежеотремонтированные радуют водителей своим состоянием непродолжительное время. Особенно сильно страдают дороги, ведущие к морским портам, по ним везут зерно часто с гиганстким перевесом.

Участники рынка в открытую признают, что весовой контроль не работает вследствие коррупции. Президент Владимир Зеленский одной из своих главных задач назвал "Большую стройку", в рамках которой в том числе идет активное строительство и ремонт дорог. 16 июня он поручил Нацполиции и СБУ взять на себя функции контроля за габаритно-весовыми ограничениями на дорогах. Работа "Уктрансбезопасности", которая обязана контролировать массу грузовиков, его категорически не устраивает. Президент также поручил разработать программу реформы данного органа.