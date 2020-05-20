Зеленский: "Я хотел бы быть президентом, после которого в Украине появились дороги"

Несмотря на экономический кризис, в 2020 году в Украине будет отремонтировано 4,5 тысячи дорог. Об этом на своей пресс-конференции заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Полным ходом идет программа "Большое строительство". Это не просто какие-то пафосные слова — мы увеличили в 9 раз количество дорог, которые мы построим в этом году. Несмотря на проблемы, несмотря на экономический кризис, несмотря на коронавирус. Построим дороги, сколько там денег хватит — 4,5 тысячи дорог, это почти в 9 раз больше, чем в прошлом году", — сказал Зеленский.

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Глава государства заявил, что его задача — построить все государственные дороги, "которые объединят нашу страну и станут витриной нашей действительно европейской страны".

"А это 25 тысяч приоритетных дорог. И я до конца своей каденции, сколько она там будет, это будут решать украинцы, но я уверен, что до конца своей каденции мы построим все государственные дороги... Я честно хочу сказать, я хотел бы быть президентом, которого запомнят, как человека, после которого в Украине появились дороги. Чтобы люди видели и чтобы мне не было стыдно", — сказал Владимир Зеленский.

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Зеленский добавил, что рассчитывает вопрос с достройкой всех больших мостов в Украине. В частности он отметил, что за 2-2,5 года будет завершен многострадальный мост в Запорожье. Он отметил, что на программу "Большие мосты" стране нужно 3 млрд долларов, и пообещал их изыскать.

Кроме дорожного строительства Зеленский похвалился и другими аспектами "Большой стройки".

"Что касается детсадов — они строятся, школ — они строятся. Немного притормозилось строительство новых приемных отделений больниц из-за того, что авиасообщение приостановлено и недопоставлено оборудование", — отметил Зеленский.

Кроме этого, он пообещал, что в рамках "Большой стройки" будут построены 25 спорткомплексов. По одному для каждой области. И высказал пожелание, чтобы они получили названия в честь украинских легенд спорта.

Напомним, ранее Delo.ua сообщало, какие дороги Кабмин будет ремонтировать в 2020 году и на что хватит денег Дорожного фонда.