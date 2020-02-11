Зеленский требует оставить ямочный ремонт дорог в прошлом (ВИДЕО)

Украина должна отказаться от ямочных ремонтов дорог.
Так считает президент Владимир Зеленский, о чем он заявил на пресс-конференции, посвященной ремонту автодорог, в Киеве 11 февраля.
"Ямочный ремонт должен уйти в прошлое", — отметил глава государства.
По его словам, строительство и капитальный ремонт автодорог должны составлять около 80% всех дорожных работ.
Зеленский также подчеркнул важность предоставления гарантий на все автодорожные строительные работы, чтобы "асфальт не сходил вместе со снегом".
"Мы должны строить, чтобы разрушить. Разрушить стереотип о том, что Украина и хорошие дороги — понятия не совместимые", — заявил президент.
Он также напомнил, что в планах на 2020 год — обновить 4000 км автодорог государственного значения, на что выделяются рекордные 85 млрд грн. И этот процесс, по словам главы государства, должен начаться уже с 1 марта.
"Как и обещали, 1 марта мы начинаем большой проект. Мы хотим объединить качественными дорогами все уголки страны", — анонсировал он.
Что касается дорог местного значения, то, по словам Зеленского, в 2020 году на них выделяется 22,2 млрд грн. За счет этого также планируется создать 12 тысяч новых рабочих мест.
Напомним, в 2020 году правительство Украины планирует привлечь 86,5 млрд грн на ремонт дорог государственного значения.
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