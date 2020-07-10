Под Киевом поймали водителя фуры с рекордным 22-тонным перегрузом

Под Киевом правоохранители поймали водителя, чья фура весила почти на 22 тонны больше дозволенного. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации в Facebook.

Там отмечают, что грузовик с рекордным перегрузом задержали 9 июля 2020 года в пункте взвешивания на Киевском шоссе. Сам же водитель направлялся по маршруту из Киевской области в Полтавскую. При взвешивании оказалось, что общий вес машины составляет 61,84 тонны, что на 21,84 тонны больше разрешенного.

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За это нарушение правоохранители выписали рекордный штраф в 6500 евро — это почти 198,32 тысяч грн по нынешнему курсу.

В КГГА напомнили, что комплексы габаритно-весового контроля работают в круглосуточном режиме на всех въездах в столицу: на 36 км трассы Киев — Чоп, 7 км трассы Киев — Одесса, в селе Пролески по улице Броварской, на пересечении улиц Кольцевой и Барского, а также на Киевском шоссе.

Ранее сообщалось, что 6 июля 2020 года, на автодороге Н-24 Благовещенское-Николаев водитель грузовика, перевозившего щебень, отказался пройти взвешивание на ближайшем пункте габаритно-весового контроля и начал выгружать его прямо посреди дороги, чтобы избежать любой ответственности за возможные нарушения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал "засранцами" дальнобойщиков, которые едут с перегрузом по дорогам Украины, тем самым разрушая их, и пообещал, что его команда всех их найдет и им "будет больно".

Так, во вторник, 23 июня, в данном чате аккаунт под названием "Ze" запостил видео, на котором президент Зеленский обратился к участникам чата. Как позже выяснилось из самой записи, запостил видео сам президент. В видеозаписи Зеленский говорит, что, несмотря на все предпринимаемые государством меры, в Украине продолжают разбивать дороги перегруженные фуры.