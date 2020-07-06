Транспорт 50 минут назад

Мининфраструктуры поймало дорожного строителя, разрушающего дороги

Руководитель министерства напомнил, что в парламенте лежит законопроект, увеличивающий штрафы за такой проступок

Фото: РБК Фото: РБК
Фото: РБК

На автодороге Н-24 Благовещенское-Николаев водитель грузовика, перевозившего щебень, отказался пройти взвешивание на ближайшем пункте габаритно-весового контроля и начал выгружать его прямо посреди дороги, чтобы избежать любой ответственности за возможные нарушения.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Он отметил, что по товарно-транспортной накладной, выданной ООО "Бетонные покрытия и технологии", щебень направлялся в ООО "Техтранс" и предназначался для строительства автодороги Н-11. "Жаль, что пока одни строят автодороги, другие их разрушают, пренебрегая соблюдением всех обязательных правил. А самое обидное, что иногда — это одни и те же люди", — отметил Криклий.

За отказ остановиться для прохождения контроля законодательством предусмотрена административная ответственность для водителей. Кроме этого, в Мининфраструктуре отметили, что в законопроекте 3743, который зарегистрирован в Верховной Раде, за отказ от прохождения ГВК предусматривается штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тысяча грн).

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Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назвал "засранцами" дальнобойщиков, которые едут с перегрузом по дорогам Украины, тем самым разрушая их, и пообещал, что его команда всех их найдет и им "будет больно".

Во вторник, 23 июня, в данном чате аккаунт под названием "Ze" запостил видео, на котором президент Зеленский обратился к участникам чата. Как позже выяснилось из самой записи, запостил видео сам президент. В видеозаписи Зеленский говорит, что, несмотря на все предпринимаемые государством меры, в Украине продолжают разбивать дороги перегруженные фуры.

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