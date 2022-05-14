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В Украине возвращают автофиксацию нарушений на дорогах
С 16 мая в 20 городах Украины вернут автоматическую фиксацию нарушений правил дорожного движения. Об этом на своем Facebook написал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.
"С начала войны были выключены камеры автоматической фиксации в основном в стратегических целях. Но во время войны не стоит забывать о безопасности дорожного движения, ведь несоблюдение ПДД тоже продолжает ежедневно убивать наших граждан. Превышение скорости остается одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими. Система автоматической фиксации уже отлично себя зарекомендовала и доказала свою эффективность до войны. И готова вернуться к работе", — написал он.
По его словам, с 16 мая приборы автофиксации нарушений ПДД заработают на дорогах таких городов как Киев, Белая Церковь, Винница, Кривой Рог, Сумы, Житомир, Хуст, Мукачево, Ивано-Франковск, Полтава, Тернополь, Хмельницкий, Кропивницкий, Одесса, Кременчуг, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Луцк, Львов.
Также автофиксация будет производится на дорогах Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской и Ровенской областей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, с 3 мая Государственная служба по вопросам безопасности на транспорте возобновила контроль за соблюдением габаритно-весовых норм.