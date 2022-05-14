В Украине возвращают автофиксацию нарушений на дорогах

С 16 мая в 20 городах Украины вернут автоматическую фиксацию нарушений правил дорожного движения. Об этом на своем Facebook написал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

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"С начала войны были выключены камеры автоматической фиксации в основном в стратегических целях. Но во время войны не стоит забывать о безопасности дорожного движения, ведь несоблюдение ПДД тоже продолжает ежедневно убивать наших граждан. Превышение скорости остается одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими. Система автоматической фиксации уже отлично себя зарекомендовала и доказала свою эффективность до войны. И готова вернуться к работе", — написал он.

По его словам, с 16 мая приборы автофиксации нарушений ПДД заработают на дорогах таких городов как Киев, Белая Церковь, Винница, Кривой Рог, Сумы, Житомир, Хуст, Мукачево, Ивано-Франковск, Полтава, Тернополь, Хмельницкий, Кропивницкий, Одесса, Кременчуг, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Луцк, Львов.

Также автофиксация будет производится на дорогах Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской и Ровенской областей.

Напомним, с 3 мая Государственная служба по вопросам безопасности на транспорте возобновила контроль за соблюдением габаритно-весовых норм.