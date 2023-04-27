Дополнительные камеры автофиксации нарушений ПДД возобновляют работу в Киеве и ряде регионов: где именно

С 28 апреля на автомобильных дорогах девяти городов и 6 областей возобновят работу 35 комплексов автоматической фиксации правонарушений, которые работали до полномасштабного вторжения россиян.

Об этом в Facebook сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Дополнительные камеры автофиксации возобновят работу в Житомире, Ивано-Франковске, Киеве, Кременчуге, Львове, Мукачево, Полтаве, Черновцах, Черкассах, Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской и Ровенской областях. Кроме того, в Днепре и Кременчуге заработают 4 новых прибора контроля.

Всего с 28 апреля приступят к работе 39 комплексов автоматической фиксации правонарушений.

Где заработают/восстановят работу камеры автофиксации нарушений ПДД

г. Житомир (1 комплекс)

Чудновский мост, направление прибора ул. Радивиловская (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Ивано-Франковск (3 комплекса)

ул. Евгения Коновальца, 411, направление направления прибора ул. Довбуша (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Евгения Коновальца, 320, направление направления прибора ул. Светлая (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Тисменицкая, 311, направление направления прибора въезда в город (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Киев (2 комплекса)

просп. Голосеевский, 96, направление направления прибора ул. Выставкова (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Теодора Драйзера, 9, направление направления прибора просп. Червоной Калины (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Кременчуг (3 комплекса)

ул. Андрея Ковалева, 17, направление направления прибора ул. Козацька (ограничение скорости 50 км/ч);

Запускаются впервые.

ул. Вадима Пугачева, 6-Д, направление направления прибора ул. Александра Корпана (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Полтавский, 265, направление направления прибора ул. Горлис-Горского (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Львов (2 комплекса)

ул. Василия Стуса, 39, направление направления прибора просп. Красной Калины (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Владимира Великого, 18, направление направления прибора ул. Стрыйская (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Мукачево (1 комплекс)

ул. Великогорная, 51, направление направления прибора ул. Томаша Масарика (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Полтава (2 комплекса)

ул. Маршала Бирюзова, 35/14, направление направления прибора ул. Квиткы Цисик (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Героев АТО, 31, направление направления прибора ул. Квиткова (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Черновцы (1 комплекс)

ул. Винниченко, 97, направление направления прибора ул. Жасминная (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Черкассы (1 комплекс)

ул. Благовестная, 341/40, направление направления прибора ул. Криваловская (ограничение скорости 50 км/ч);

г. Днепр (2 комплекса)

ул. Набережная Заводская, 64, направление направления прибора просп. Свободы (ограничение скорости 70 км/ч);

ул. Набережная Победы, 38-А, направление прибора Пешеходный мост (ограничение скорости 70 км/ч)

Винницкая область (1 комплекс)

на 404 км+640 автодороги М-30 направление направления прибора г. Умань (ограничение скорости 50 км/ч)

Волынская область (2 комплекса)

на 129 км+788 автодороги М-19 направление направления прибора г. Ковель (ограничение скорости 50 км/ч);

на 82 км+575 автодороги Н-22 направление направления прибора г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч)

Ивано-Франковская область (1 комплекс)

на 227 км+233 автодороги Н-09 направление направления прибора с. Татарив (ограничение скорости 50 км/ч)

Киевская область (4 комплекса)

на 35 км+240 автодороги М-05 направление направления прибора г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч);

на 14 км+016 автодороги Р-01 направление направления прибора г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч);

на 26 км+050 автодороги Н-01 направление направления прибора г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч);

на 101 км+400 автодороги М-03 направление направления прибора г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч)

Кировоградская область (1 комплекс)

на 253 км+462 автодороги М-05 направление направления прибора г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч)

Львовская область (11 комплексов)

на 490 км+400 автодороги М-06 направление направления прибора г. Буск (ограничение скорости 50 км/ч);

на 137 км+971 автодороги М-09 направление направления прибора г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч);

на 12 км+514 автодороги М-10-01 направление направления прибора г. Скнилов (ограничение скорости 50 км/ч);

на 3 км+360 автодороги М-10-01 направление направления прибора с. Рясне-Руське (ограничение скорости 50 км/ч);

на 552 км+486 автодороги М-06 направление направления прибора г. Зубра (ограничение скорости 90 км/ч);

на 523 км+260 автодороги М-06 направление направления прибора г. Чоп (ограничение скорости 50 км/ч);

на 528 км+459 автодороги М-06 направление направления прибора г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч);

на 528 км+459 автодороги М-06 направление направления прибора г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч);

на 541 км+451 автодороги М-06 направление направления прибора с. Сосновка (ограничение скорости 50 км/ч);

на 510 км+120 автодороги М-06 направление направления прибора г. Запытив (ограничение скорости 50 км/ч);

на 53 км+580 автодороги М-10 направление направления прибора пгт Краковец (ограничение скорости 50 км/ч)

Ровенская область (1 комплекс)

на 371 км+971 автодороги М-06 направление направления прибора г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч)

"Все эти комплексы будут работать на фиксацию самой распространенной причины ДТП - превышение разрешенной скорости движения", - отметил Белошицкий и добавил, что расположение всех комплексов можно посмотреть на сайте МВД.

Напомним, за неполный 2022 год (с мая, когда возобновили свою работу) камеры автофиксации обнаружили более 2 085 203 нарушений ПДД. Водителям насчитали более 382 млн грн штрафов.

Источник фото: ua.depositphotos.com