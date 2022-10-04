- Категория
- Банки
- Дата публикации
-
ПриватБанк возобновил сервис автоматического оповещения и уплаты штрафов ПДД
Сегодня, 4 октября, ПриватБанк возобновил работу сервиса автоматического оповещения и быстрого поиска штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Отмечается, что с начала войны сервис был недоступен из соображений безопасности – государственные реестры некоторое время были отключены, а сейчас работа реестров возобновлена.
"Если нарушение ПДД было зафиксировано автоматически, благодаря сервису банка вы будете всегда вовремя проинформированы о штрафах сообщением и можете уплатить штраф в один клик с помощью любой карты ПриватБанка", - отметили в финучреждении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Подписаться на сервис новые пользователи могут по ссылке.
Отметим, в приложении "Дія" для владельцев авто снова доступны штрафы за нарушение правил дорожного движения.