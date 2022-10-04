ПриватБанк возобновил сервис автоматического оповещения и уплаты штрафов ПДД

Сегодня, 4 октября, ПриватБанк возобновил работу сервиса автоматического оповещения и быстрого поиска штрафов за нарушение правил дорожного движения.

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Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что с начала войны сервис был недоступен из соображений безопасности – государственные реестры некоторое время были отключены, а сейчас работа реестров возобновлена.

"Если нарушение ПДД было зафиксировано автоматически, благодаря сервису банка вы будете всегда вовремя проинформированы о штрафах сообщением и можете уплатить штраф в один клик с помощью любой карты ПриватБанка", - отметили в финучреждении.

Подписаться на сервис новые пользователи могут по ссылке.

Отметим, в приложении "Дія" для владельцев авто снова доступны штрафы за нарушение правил дорожного движения.