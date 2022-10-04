ПриватБанк відновив сервіс автоматичного сповіщення та сплати штрафів ПДР

Сьогодні, 4 жовтня, ПриватБанк відновив роботу сервісу автоматичного сповіщення та швидкого пошуку штрафів за порушення ПДР.

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Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що з початку війни сервіс був недоступний з міркувань безпеки - державні реєстри певний час були відключені, а зараз робота реєстрів поновлена.

"Якщо порушення ПДР було зафіксовано автоматично, завдяки сервісу банку ви будете завжди вчасно проінформовані про штрафи пуш повідомленням та сплатити штраф в один клік за допомогою будь-якої карти ПриватБанку", - зазначили у фінустанові.

Підписатися на сервіс нові користувачі можуть за посиланням.

Зазначимо, в застосунку “Дія” для власників авто знову доступні штрафи за порушення правил дорожнього руху.