Водіям нагадали про обов'язковість увімкнення фар поза населеними пунктами з 1 жовтня

Департамент патрульної поліції Нацполіції нагадує українським водіям про початок чергового періоду обов'язковості увімкнення фар за межами населеними пунктами. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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"Друзі, нагадуємо про обов'язкову до виконання вимогу ПДР — з 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар. Слід дотримуватися цього важливого правила", - сказано в ньому.

Нагадаємо також, що згідно з відповідною нормою закону, в умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах можна також ввімкнути дальнє світло фар або додатково протитуманні фари за умови, що це не буде засліплювати інших водіїв.

В поліції пояснюють, що зараз світловий день стає коротшим, а загалом в осінньо-зимовий період часто виникає недостатня видимість на дорозі через дощі, тумани чи снігопади.

"Саме тому важливо позначати переміщення авто увімкненими ходовими вогнями або денним світлом фар. Так ваш автомобіль буде помітним для пішоходів та інших учасників дорожнього руху, а ще — знизиться ризик потрапляння в ДТП", - вказують правоохоронці.

Зазначимо, що хоча норма про обов'язковість увімкнення фар поза населеними пунктами почала діяти ще в 2013 році, 2022-й рік став першим, коли вона діє в умовах повномасштабної війни та воєнного стану. Однак оскільки закон про ПДР не робить ніяких виключень з цього приводу, зокрема для військової техніки, в поліції також про це нічого не кажуть.

Джерело фото: ua.depositphotos.com