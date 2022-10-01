Водителям напомнили об обязательности включения фар вне населенных пунктов с 1 октября

Департамент патрульной полиции Нацполиции напоминает украинским водителям о начале очередного периода обязательности включения фар вне населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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"Друзья, напоминаем об обязательном исполнении требования ПДД — с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар. Следует соблюдать это важное правило", - говорится в нем.

Напомним также, что согласно соответствующей норме закона, в условиях недостаточной видимости на механических транспортных средствах можно также включить дальний свет фар или дополнительно противотуманные фары при условии, что это не будет ослеплять других водителей.

В полиции объясняют, что сейчас световой день становится короче, а в осенне-зимний период часто возникает недостаточная видимость на дороге из-за дождей, туманов или снегопадов.

"Именно поэтому важно обозначать перемещение авто включенными ходовыми огнями или дневным светом фар. Так ваш автомобиль будет заметен для пешеходов и других участников дорожного движения, а еще - снизится риск попадания в ДТП", - указывают правоохранители.

Отметим, что хотя норма об обязательности включения фар вне населенных пунктов начала действовать еще в 2013 году, 2022 год стал первым, когда она действует в условиях полномасштабной войны и военного положения. Однако поскольку закон о ПДД не делает никаких исключений на этот счет, в частности для военной техники, в полиции также об этом ничего не говорят.

Источник фото: ua.depositphotos.com