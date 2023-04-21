Сколько нарушений ПДД обнаружили камерами автофиксации в 2022 году

За неполный 2022 год (с мая, когда возобновили свою работу) камеры автофиксации обнаружили более 2 085 203 нарушений ПДД. Водителям насчитали более 382 млн грн штрафов.

Об этом 21 апреля сообщил сервис, предоставляющий доступ к государственным данным из основных публичных реестров для граждан и бизнеса, Opendatabot.

"В общей сложности системой автофиксации было засвидетельствовано почти вдвое меньше нарушений, чем в 2021 году. Однако стоит отметить, что с первых дней большой войны и до середины мая камеры не работали", - отмечают аналитики.

Сразу после возобновления работы в начале лета (июнь-июль) камеры зафиксировали 32% нарушений от всех, обнаруженных за 2022 год. В среднем ежемесячно фиксировалось более 300 тысяч постановлений камерами.

"Несмотря на ожидания российской пропаганды, блэкауты не привели к увеличению нарушений на дорогах. Месяцы наиболее активных обстрелов гражданской инфраструктуры - ноябрь и декабрь - оказались "самыми тихими", - подчеркивают в Opendatabot.

В ноябре камерами автофиксации было обнаружено около 90 тысяч нарушений ПДД, что в 3,5 раза меньше, чем в начале лета, после возобновления работы камер. В декабре количество постановлений уменьшилось еще на треть – до 64 тысяч. В среднем за июнь-октябрь камеры фиксировали по 260 тысяч нарушений.

Отметим, что в 2021 году наибольшее количество нарушений камерами было фиксировано в сентябре и октябре — в среднем по 400 тысяч постановлений в месяц. В первом полугодии 2021 года среднее количество постановлений составило 110 тысяч, но во втором – 320 тысяч постановлений в месяц.

Данные: Opendatabot

Напомним, в приложении "Дія" для владельцев авто с сентября 2022 года снова доступны штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Также ПриватБанк возобновил работу сервиса автоматического оповещения и быстрого поиска штрафов за нарушение ПДД.