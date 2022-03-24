Грубые нарушители ПДД и комендантского часа будут получать повестки вне очереди — патрульная полиция

На время военного положения все, кто будут заниматься дебоширством на блокпостах или грубо нарушат ПДД, комендантский час, после задержания получат повестки в военкомат.

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Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

"Кроме административной ответственности мы способствуем получению еще такого специального подарка, как направление на военно-врачебную комиссию с последующим оформлением в подразделения ВСУ", — резюмировал Белошицкий.

Он считает, что всю агрессию внутри страны нужно перенаправлять на врага. Имеется в виду агрессия дебоширов и нарушителей правил.

Белошицкий отмечает, что такое решение полиции — это не наказание, а, наоборот, поощрение.

В Украине сейчас как раз проводится мобилизация военнообязанных, которые не входили в резервистов первой очереди.

При этом важно отметить, что граждане, которые раньше проходили службу и имеют соответствующий опыт на определенных должностях, также могут быть отправлены непосредственно в воинские части, а граждане, которые ранее не проходили службу, но подлежат мобилизации, в обязательном порядке направляются в учебные центры ВСУ и проходят соответствующую подготовку и только после этого направляются в боевые воинские части с целью выполнения заданий по обороне.