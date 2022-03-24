Злісні порушники ПДР та комендантської години отримуватимуть повістки позачергово — патрульна поліція

На час воєнного стану всі, хто займатимуться хуліганством на блокпостах, або грубо порушать ПДР, комендантську годину, після затримання отримають повістки у військкомат.

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Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

"Крім адміністративної відповідальності ми сприяємо отриманню ще такого спеціального подарунка, як направлення на військово-лікарську комісію з подальшим оформленням до підрозділів ЗСУ", — резюмував Білошицький.

Він вважає, що всю агресію всередині країни потрібно перенаправляти на ворога. Мається на увазі агресія хуліганів і порушників правил.

Білошицький зазначає, що таке рішення поліції – це не покарання, а, навпаки, заохочення.

В Україні зараз якраз проводиться мобілізація військовозобов'язаних, які не входили до резервістів першої черги.

При цьому важливо зазначити, що громадяни, які раніше проходили службу та мають відповідний досвід на певних посадах, також можуть бути відправлені безпосередньо у військові частини, а громадяни, які раніше не проходили службу, але підлягають мобілізації, обов'язково прямують до навчальних центрів ЗСУ і проходять відповідну підготовку і лише після цього направлятимуться до бойових військових частин з метою виконання завдань з оборони.