Скільки порушень ПДР виявили камерами автофіксації у 2022 році

За неповний 2022 рік (з травня, коли поновили свою роботу) камери автофіксації виявили понад 2 085 203 порушень ПДР. Водіям нарахували понад 382 млн грн штрафів.

Про це 21 квітня повідомив сервіс, що надає доступ до державних даних з основних публічних реєстрів для громадян та бізнесу, Opendatabot.

"Загалом системою автофіксації було засвідчено майже вдвічі менше порушень, аніж у 2021 році. Проте варто зазначити, що від перших днів великої війни й до середини травня камери не працювали", — зауважують аналітики.

Одразу після відновлення роботи на початку літа (червень-липень) камери зафіксували 32% порушень від всіх, виявлених за 2022 рік. У середньому щомісяця фіксувалося понад 300 тисяч постанов саме камерами.

"Попри очікування російської пропаганди, блекаути не призвели до збільшення порушень на дорогах. Місяці найбільш активних обстрілів цивільної інфраструктури — листопад та грудень — виявилися "найтихішими", — підкреслюють в Opendatabot.

У листопаді камерами автофіксації виявили близько 90 тисяч порушень ПДР, що у 3,5 рази менше, ніж на початку літа, після відновлення роботи камер. У грудні кількість постанов зменшилась ще на третину — до 64 тисяч. У середньому за червень-жовтень камери фіксували по 260 тисяч порушень.

Зазначимо, що у 2021 році найбільшу кількість порушень камери фіксували у вересні і жовтні — в середньому по 400 тисяч постанов на місяць. У першому півріччі 2021 року середня кількість постанов становила 110 тисяч, але в другому — 320 тисяч постанов на місяць.

Дані: Opendatabot

Нагадаємо, в застосунку “Дія” для власників авто у вересні 2022 року знову доступні штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Також ПриватБанк відновив роботу сервісу автоматичного сповіщення та швидкого пошуку штрафів за порушення ПДР.