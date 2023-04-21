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Скільки порушень ПДР виявили камерами автофіксації у 2022 році
За неповний 2022 рік (з травня, коли поновили свою роботу) камери автофіксації виявили понад 2 085 203 порушень ПДР. Водіям нарахували понад 382 млн грн штрафів.
Про це 21 квітня повідомив сервіс, що надає доступ до державних даних з основних публічних реєстрів для громадян та бізнесу, Opendatabot.
"Загалом системою автофіксації було засвідчено майже вдвічі менше порушень, аніж у 2021 році. Проте варто зазначити, що від перших днів великої війни й до середини травня камери не працювали", — зауважують аналітики.
Одразу після відновлення роботи на початку літа (червень-липень) камери зафіксували 32% порушень від всіх, виявлених за 2022 рік. У середньому щомісяця фіксувалося понад 300 тисяч постанов саме камерами.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Попри очікування російської пропаганди, блекаути не призвели до збільшення порушень на дорогах. Місяці найбільш активних обстрілів цивільної інфраструктури — листопад та грудень — виявилися "найтихішими", — підкреслюють в Opendatabot.
У листопаді камерами автофіксації виявили близько 90 тисяч порушень ПДР, що у 3,5 рази менше, ніж на початку літа, після відновлення роботи камер. У грудні кількість постанов зменшилась ще на третину — до 64 тисяч. У середньому за червень-жовтень камери фіксували по 260 тисяч порушень.
Зазначимо, що у 2021 році найбільшу кількість порушень камери фіксували у вересні і жовтні — в середньому по 400 тисяч постанов на місяць. У першому півріччі 2021 року середня кількість постанов становила 110 тисяч, але в другому — 320 тисяч постанов на місяць.
Нагадаємо, в застосунку “Дія” для власників авто у вересні 2022 року знову доступні штрафи за порушення правил дорожнього руху.
Також ПриватБанк відновив роботу сервісу автоматичного сповіщення та швидкого пошуку штрафів за порушення ПДР.