В Раді пропонують дозволити керувати автомобілем з 16 років

В Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт № 8039, автори (нардепи) якого пропонують дозволити керування транспортними засобами категорії B особам, які досягли 16-річного віку.

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Документ опубліковано на сайті парламенту.

Уточнюється, що таке праве, згідно з законопроєктом, підліток зможе отримати тільки при наявності письмової нотаріально засвідченої згодою батьків/піклувальників. Ще одна умова — автомобіль повинен бути з автоматичною коробкою передач.

Пропонується, для керування автомобілем з механічною коробкою передач необхідно досягнення 17-річного віку.

"Прийняття законопроекту сприятиме посиленню безпеки на дорогах та слугуватиме всебічному розвитку, вихованню та соціалізації особистості сучасної людини", — вважають автори законопроєкту.

Нардепи аргументують свою точку зору тим, що "якщо молодь буде знати ПДР, то це сприятиме безпеці на дорозі".

Нагадаємо, з 24 липня в Україні запрацювали нові правила отримання водійського посвідчення, за якими розмежовано теоретичну та практичну частини підготовки водіїв.

Відтепер охочим отримати водійське посвідчення, спочатку варто пройти теоретичний курс навчання в автошколі та успішно скласти тестування в територіальному сервісному центрі МВС.

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