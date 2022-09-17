В Раде предлагают разрешить управлять автомобилем с 16 лет

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №8039, авторы (нардепы) которого предлагают разрешить управление транспортными средствами категории B лицам, достигшим 16-летнего возраста.

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Документ опубликован на сайте парламента.

Уточняется, что такое право, согласно законопроекту, подросток сможет получить только при наличии письменного нотариально заверенного согласия родителей/попечителей. Еще одно условие – автомобиль должен быть с автоматической коробкой передач.

Предлагается, что для управления автомобилем с механической коробкой передач необходимо достижение 17-летнего возраста.

"Принятие законопроекта будет способствовать усилению безопасности на дорогах и служит всестороннему развитию, воспитанию и социализации личности современного человека", — считают авторы законопроекта.

Нардепы аргументируют свою точку зрения тем, что "если молодежь будет знать ПДД, это будет способствовать безопасности на дороге".

Напомним, с 24 июля в Украине заработали новые правила получения водительского удостоверения, по которым разграничена теоретическая и практическая части подготовки водителей.

Теперь желающим получить водительское удостоверение, сначала стоит пройти теоретический курс обучения в автошколе и успешно сдать тестирование в территориальном сервисном центре МВД.

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