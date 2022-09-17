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В Раде предлагают разрешить управлять автомобилем с 16 лет
В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №8039, авторы (нардепы) которого предлагают разрешить управление транспортными средствами категории B лицам, достигшим 16-летнего возраста.
Документ опубликован на сайте парламента.
Уточняется, что такое право, согласно законопроекту, подросток сможет получить только при наличии письменного нотариально заверенного согласия родителей/попечителей. Еще одно условие – автомобиль должен быть с автоматической коробкой передач.
Предлагается, что для управления автомобилем с механической коробкой передач необходимо достижение 17-летнего возраста.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Принятие законопроекта будет способствовать усилению безопасности на дорогах и служит всестороннему развитию, воспитанию и социализации личности современного человека", — считают авторы законопроекта.
Нардепы аргументируют свою точку зрения тем, что "если молодежь будет знать ПДД, это будет способствовать безопасности на дороге".
Напомним, с 24 июля в Украине заработали новые правила получения водительского удостоверения, по которым разграничена теоретическая и практическая части подготовки водителей.
Теперь желающим получить водительское удостоверение, сначала стоит пройти теоретический курс обучения в автошколе и успешно сдать тестирование в территориальном сервисном центре МВД.
Источник фото: ua.depositphotos.com