Водительское удостоверение и техпаспорт в "Дія" будут отображаться в польском mObywatel

Польша и Украина проводят обмен цифровыми документами в своих приложениях. Отныне водительское удостоверение и техпаспорт в "Дії" будут отображаться в польском mObywatel

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Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Это первый кейс в мире, когда две страны производят обмен цифровыми документами в приложениях. Итак, мы задаем тренды в мировой цифровизации", - отметил Федоров.

Он подчеркнул, что поддержка Польши нашей страны колоссальна, а с начала полномасштабной войны миллионы украинцев в Польше пользуются цифровым видом Diia.pl в приложении mObywatel.

В конце июля Diia.pl получила официальный статус цифрового вида на жительство.

"Теперь есть кроссгосударственный шеринг документов. Впереди — еще больше общих проектов", - подчеркнул министр.

Отметим, в конце июля вступил в силу Регламент пользования украинскими национальными водительскими удостоверениями в странах ЕС. Изменения относятся только к лицам, пользующимся временной или надлежащей защитой в странах ЕС.