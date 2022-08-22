Водійське посвідчення та техпаспорт у "Дії" будуть відображатися в польському mObywatel

Польша та Україна проводять обмін цифровими документами в своїх застосунках. Відтепер водійське поспідчення та техпаспорт у "Дії" будуть відображатися в польському mObywatel

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Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Це перший кейс у світі, коли дві країни проводять обмін цифровими документами в застосунках. Отже, ми задаємо тренди у світовій цифровізації", - зазначив Федоров.

Він наголосив, що підтримка Польщі нашої країни колосальна, а від початку повномасштабної війни мільйони українців у Польщі користуються цифровою посвідкою Diia.pl у застосунку mObywatel.

Наприкінці липня Diia.pl здобула офіційний статус цифрової посвідки на проживання.

"Тепер маємо кросдержавний шеринг документів. Попереду — ще більше спільних проєктів", - підкреслив міністр.

Зазначимо, в кінці липня набув чинності Регламент користування українськими національними посвідченнями водія в країнах ЄС. Зміни стосуються лише осіб, які користуються тимчасовим або належним захистом у країнах ЄС.