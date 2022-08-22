- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Водійське посвідчення та техпаспорт у "Дії" будуть відображатися в польському mObywatel
Польша та Україна проводять обмін цифровими документами в своїх застосунках. Відтепер водійське поспідчення та техпаспорт у "Дії" будуть відображатися в польському mObywatel
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Це перший кейс у світі, коли дві країни проводять обмін цифровими документами в застосунках. Отже, ми задаємо тренди у світовій цифровізації", - зазначив Федоров.
Він наголосив, що підтримка Польщі нашої країни колосальна, а від початку повномасштабної війни мільйони українців у Польщі користуються цифровою посвідкою Diia.pl у застосунку mObywatel.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Наприкінці липня Diia.pl здобула офіційний статус цифрової посвідки на проживання.
"Тепер маємо кросдержавний шеринг документів. Попереду — ще більше спільних проєктів", - підкреслив міністр.
Зазначимо, в кінці липня набув чинності Регламент користування українськими національними посвідченнями водія в країнах ЄС. Зміни стосуються лише осіб, які користуються тимчасовим або належним захистом у країнах ЄС.