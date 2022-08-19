Проєкт "Штаб-квартира" Проєкт "Штаб-квартира"
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації

У додатку "Дія" почали бета-тестування англомовних версій документів

У додатку "Дія" почали бета-тестування англомовних версій документів

У застосунку "Дія", що надає державні послуги онлайн, розпочали бета-тестування відображення закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта англійською мовою. Про це повідомила пресслужба сервісу.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

"Так іноземцям буде легше ознайомлюватись із вашими документами в різних країнах. Більше не доведеться перекладати своє ім’я чи прізвище по літерах", — пояснюють розробники.

Українців просять долучитися до тестування, щоб знайти можливі помилки чи неполадки. Тестувальникам потрібно перевірять, чи коректно працює кнопка перемикання мови та відображаються поля документів англійською.

У сервісі вважають, що нова функція може також стати у нагоді українцям, що зараз перебувають за кордоном.

Для участі в тестуванні документів англійською потрібно:

  • один із цих документів: закордонний паспорт, водійське посвідчення або техпаспорт;
  • вони мають бути підтягнуті в "Дії".

Для участі в тестуванні шерингу авто потрібно:

  • ID-картка або закордонний паспорт;
  • у власника має відображатися техпаспорт, яким він поділиться;
  • у належного користувача має відображатися водійське посвідчення відповідної категорії

Раніше в Мінцифри повідомили, що в "Дії" стала доступна функція замовлення свідоцтва про народження, реєстрацію або розірвання шлюбу, у разі втрати документів.

Автор:
Віта Молодан