У додатку "Дія" почали бета-тестування англомовних версій документів

У застосунку "Дія", що надає державні послуги онлайн, розпочали бета-тестування відображення закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта англійською мовою. Про це повідомила пресслужба сервісу.

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"Так іноземцям буде легше ознайомлюватись із вашими документами в різних країнах. Більше не доведеться перекладати своє ім’я чи прізвище по літерах", — пояснюють розробники.

Українців просять долучитися до тестування, щоб знайти можливі помилки чи неполадки. Тестувальникам потрібно перевірять, чи коректно працює кнопка перемикання мови та відображаються поля документів англійською.

У сервісі вважають, що нова функція може також стати у нагоді українцям, що зараз перебувають за кордоном.

Для участі в тестуванні документів англійською потрібно:

один із цих документів: закордонний паспорт, водійське посвідчення або техпаспорт;

вони мають бути підтягнуті в "Дії".

Для участі в тестуванні шерингу авто потрібно:

ID-картка або закордонний паспорт;

у власника має відображатися техпаспорт, яким він поділиться;

у належного користувача має відображатися водійське посвідчення відповідної категорії

Раніше в Мінцифри повідомили, що в "Дії" стала доступна функція замовлення свідоцтва про народження, реєстрацію або розірвання шлюбу, у разі втрати документів.