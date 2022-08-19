- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
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У додатку "Дія" почали бета-тестування англомовних версій документів
У застосунку "Дія", що надає державні послуги онлайн, розпочали бета-тестування відображення закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта англійською мовою. Про це повідомила пресслужба сервісу.
"Так іноземцям буде легше ознайомлюватись із вашими документами в різних країнах. Більше не доведеться перекладати своє ім’я чи прізвище по літерах", — пояснюють розробники.
Українців просять долучитися до тестування, щоб знайти можливі помилки чи неполадки. Тестувальникам потрібно перевірять, чи коректно працює кнопка перемикання мови та відображаються поля документів англійською.
У сервісі вважають, що нова функція може також стати у нагоді українцям, що зараз перебувають за кордоном.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Для участі в тестуванні документів англійською потрібно:
- один із цих документів: закордонний паспорт, водійське посвідчення або техпаспорт;
- вони мають бути підтягнуті в "Дії".
Для участі в тестуванні шерингу авто потрібно:
- ID-картка або закордонний паспорт;
- у власника має відображатися техпаспорт, яким він поділиться;
- у належного користувача має відображатися водійське посвідчення відповідної категорії
Раніше в Мінцифри повідомили, що в "Дії" стала доступна функція замовлення свідоцтва про народження, реєстрацію або розірвання шлюбу, у разі втрати документів.