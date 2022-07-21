Замовити дублікат свідоцтва про народження або реєстрацію шлюбу у разі втрати тепер можна у "Дія"

У разі втрати свідоцтва про народження, реєстрацію або розірвання шлюбу можна замовити дублікат документа на порталі "Дія" та забрати його впродовж трьох днів у ДРАЦС або замовити доставку "Укрпоштою" додому.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що раніше, щоб отримати документ повторно, потрібно було двічі сходити до ДРАЦС. Відстояти чергу, заповнити заяву, а наступного дня знову йти до ДРАЦС та знову стояти в чергах, щоб забрати документ.

Відтепер є можливість подати заяву на порталі "Дія" та забрати документ впродовж трьох днів у ДРАЦС або замовити доставку Укрпоштою додому.

На порталі можна замовити дублікат свідоцтва або витяг:

про народження

про смерть

про зміну імені

про реєстрацію шлюбу

про розірвання шлюбу

Відеоінструкцію, як працює послуга на порталі "Дія":

Також можна буде отримати документ не лише для себе, але й за найближчих родичів - дітей, батьків, братів чи сестер. Для цього потрібно лише додати скани документів, що були втрачені чи підтверджують родинні відносини.

Нагадаємо, команда Міністерства освіти і науки працює над впровадженням е-документів про освіту на порталі і в мобільному застосунку "Дія" разом із колегами з Мінцифри. У додатку будуть міститися документах про базову середню, повну загальну середню, професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіту.