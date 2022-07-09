МОН та Мінцифри працюють над впровадженням е-документів про освіту у "Дія"

Команда Міністерства освіти і науки працює над впровадженням електронних документів про освіту на порталі і в мобільному застосунку "Дія" разом із колегами з Мінцифри та за підтримки проєкту "EU4DigitalUA".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться на сайті МОН.

Зазначається, що у додатку будуть міститися документах про базову середню, повну загальну середню, професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіту.

Крім того, вже зараз завдяки сервісу ЄДЕБО «Інформація про фізичну особу, що міститься в ЄДЕБО» здобувачі освіти та випускники можуть самостійно отримати інформацію про видані ним документи про освіту та дані про навчання. Для цього лише треба мати кваліфікований електронний підпис, реквізити документів про освіту – не потрібні.

Також інформацію, отриману за допомогою сервісу ЄДЕБО, про серію та номер виданих документів про освіту, можна використати для перевірки виданих документів у Реєстрі документів про освіту.

Отримана виписка з цього Реєстру може бути корисною для визнання українських документів про освіту для подальшого навчання та працевлаштування за кордоном, зокрема в країнах Європейського простору вищої освіти.

Нагадаємо, ще наприкінці червня голова Мінреінтеграції Ірина Верещук повідомила, що документи про освіту будуть інтегровані у додаток "Дія", щоб люди з тимчасово окупованих територій могли користуватися цифровими копіями.