Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Суспільство
Дата публікації

Документи про освіту інтегрують у "Дію"

Документи про освіту інтегрують у "Дію"

Документи про освіту будуть інтегровані в програму "Дія", щоб люди з тимчасово окупованих територій могли користуватися цифровими копіями.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона наголосила, що питання про освіту на окупованих територіях порушувалося на нараді за участю керівництва Міністерства освіти і науки, народних депутатів, представників державних органів та громадського сектору.

"Війна не завадить вступній кампанії. У тому числі для наших людей під тимчасовою окупацією", - наголосила Верещук.

За її словами, крім інтеграції документів про освіту до "Дії", домовилися про максимальне спрощення надходження для абітурієнтів з постраждалих від війни територій та забезпечення виплат вчителям, які відмовилися співпрацювати з російськими загарбниками та продовжують викладати в українських навчальних закладах.

"Освіта - це теж поле бою, де ми обов'язково маємо перемогти", - наголосила Верещук.

Нагадаємо, у Міносвіти анонсували обов'язкову охорону шкіл із сигналами тривоги та тренуваннями учнів, оскільки новий навчальний рік відомство рекомендує розпочати у школах 1 вересня у очному режимі

Автор:
Світлана Манько