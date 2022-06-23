Документи про освіту інтегрують у "Дію"

Документи про освіту будуть інтегровані в програму "Дія", щоб люди з тимчасово окупованих територій могли користуватися цифровими копіями.

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Про це повідомила віце-прем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона наголосила, що питання про освіту на окупованих територіях порушувалося на нараді за участю керівництва Міністерства освіти і науки, народних депутатів, представників державних органів та громадського сектору.

"Війна не завадить вступній кампанії. У тому числі для наших людей під тимчасовою окупацією", - наголосила Верещук.

За її словами, крім інтеграції документів про освіту до "Дії", домовилися про максимальне спрощення надходження для абітурієнтів з постраждалих від війни територій та забезпечення виплат вчителям, які відмовилися співпрацювати з російськими загарбниками та продовжують викладати в українських навчальних закладах.

"Освіта - це теж поле бою, де ми обов'язково маємо перемогти", - наголосила Верещук.

Нагадаємо, у Міносвіти анонсували обов'язкову охорону шкіл із сигналами тривоги та тренуваннями учнів, оскільки новий навчальний рік відомство рекомендує розпочати у школах 1 вересня у очному режимі