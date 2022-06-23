Документы об образовании интегрируют в "Дію"

Документы об образовании будут интегрированы в приложение "Дія", чтобы люди с временно оккупированных территорий могли пользоваться цифровыми копиями.

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Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она отметила, что вопрос об образовании на оккупированных территориях поднимался на совещании с участием руководства Министерства образования и науки, народных депутатов, представителей государственных органов и общественного сектора.

"Война не помешает вступительной кампании. В том числе для наших людей под временной оккупацией", - отметила Верещук.

По ее словам, помимо интеграции документов об образовании в "Дію", договорились о максимальном упрощении поступления для абитуриентов с пострадавших от войны территорий и обеспечении выплат учителям, которые отказались сотрудничать с российскими захватчиками и продолжают преподавать в украинских учебных заведениях.

"Образование - это тоже поле боя, где мы обязательно должны победить", - подчеркнула Верещук.

Напомним, в Минобразования анонсировали обязательную охрану школ с сигналами тревоги и тренировками учащихся, поскольку новый учебный год ведомство рекомендует начать в школах 1 сентября в очном режиме