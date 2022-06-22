В Одесской области из школьной программы убирают русский язык и литературу

В Одесской области школьники больше не будут изучать русский язык и литературу. Эти предметы убирают из школьной программы, сообщил директор Департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак, передает "Суспільне".

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Все учебники по этим предметам уже изъяли. Всех российских писателей убрали из образовательной программы, их собираются заменить на авторов других стран.

Отметим, что русский язык запретят преподавать полностью, то есть факультативов тоже не будет. Соответствующее решение приняли учебные заведения, когда формировали учебную программу на 2022-2023 годы.

"В области русского языка как предмета уже нет, из программы тоже убрали. В Одессе ОВА ожидает решение Труханова в августе. Нам предлагали оставить русский язык и литературу как факультатив, но мы отказали. Департамент выступает за полный его запрет во всех городских учебных заведениях", – отметил Александр Лончак.

Дерусификация активизировалась на фоне российской военной агрессии против украинцев. В частности, Минобразование поддержало отмену изучения русского языка в школах с нового учебного года, то есть с 1 сентября 2022-го.

Ранее сообщалось, что в государственных учреждениях общего среднего образования Николаева с сентября 2022-го вводится запрет на использование русского языка.