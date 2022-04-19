Отмену изучения русского языка в школах поддерживают в Минобразования

Министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона заявил, что поддерживает отмену изучения русского языка в школах с нового учебного года, то есть с 1 сентября 2022-го.

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"Я в принципе поддерживаю такую инициативу. Но нужно смотреть, чтоб это было по выбору школы, по выбору педсовета, но в принципе мы поддерживаем такую инициативу," – сказал министр.

Шкарлет считает, что это хорошие идея, а освобожденные часы в школьной программе он предложил заменить другими предметами, которые родители и учителя посчитают более полезными.

Но нужно учесть, что школы в Украине автономные, то есть, как отметил глава МОН, они могут выбирать заполнение учебного времени самостоятельно.

Уточняем, что с такой инициативой ранее выступил уполномоченный по защите государственного языка Тараса Креминя.

По его словам,до конца этого учебного года учителей русского языка, если они не преподавали ничего другого, можно отправить на простой. А уже с 1 сентября предмет русский язык заменить другими, увеличив часть изучения таких дисциплин: история Украины, украинский язык, украинская литература, математика и английский язык.