Скасування вивчення російської мови у школах підтримують у Міносвіти

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону заявив, що підтримує скасування вивчення російської мови у школах з нового навчального року, тобто з 1 вересня 2022 року.

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"Я, в принципі, підтримую таку ініціативу. Але треба дивитися, щоб це було на вибір школи, на вибір педради, але, в принципі, ми підтримуємо таку ініціативу", — сказав міністр.

Шкарлет вважає, що це хороша ідея, а звільнені години у шкільній програмі він запропонував замінити іншими предметами, які батьки та вчителі вважають більш корисними.

Але треба врахувати, що школи в Україні є автономними, тобто, як зазначив голова МОН, вони можуть обирати заповнення навчального часу самостійно.

Уточнюємо, що з такою ініціативою раніше виступив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За його словами, до кінця цього навчального року вчителів російської мови, якщо вони не викладали нічого іншого, можна відправити до простою. А вже з 1 вересня предмет російську мову замінити на інші, збільшивши частину вивчення таких дисциплін, як історія України, українська мова, українська література, математика та англійська мова.