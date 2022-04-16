В Україні може зникнути «російська мова», але лише в школах

В українських школах може зникнути викладання російської мови. З 1 вересня в шкільній програмі її можуть замінити більш актуальними предметами, наприклад, англійською мовою.

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16 квітня уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що незабаром зі шкільної програми можуть прибрати уроки російської мови. Про це він повідомив у Facebook.

«З нового навчального року в тих школах, в яких досі викладається така дисципліна, як «російська мова», потрібно розглянути можливість заміни іншими предметами або шляхом збільшення частки вивчення наявних дисциплін», – повідомив омудсмен.

За його словами, до кінця цього навчального року вчителів російської мови, якщо вони не викладали нічого іншого, можливо відправити на простій. А вже з 1 вересня предмет російська мова замінити іншими, збільшивши частку вивчення таких дисциплін: історія України, українська мова, українська література, математика та англійська мова.

На думку Креміня, також важливо переглянути навчальну програми із зарубіжної літератури, адже в ній досі велика увага приділяється вивченню російських письменників.

Нагадаємо, 7 березня міністерство освіти та науки рекомендувало після закінчення канікул установам освіти тимчасово призупинити освітній процес або організувати дистанційне навчання. Для тимчасово переміщених осіб, а також тих, хто вимушено залишив місце проживання через військову агресію Росії, освіта може бути організована за індивідуальним, екстернатним та змішаним форматом, а також вони можуть навчатися у школах за місцем тимчасового перебування.