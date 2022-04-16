В Украине может исчезнуть «русский язык», но только в школах

В украинских школах может исчезнуть преподавание русского языка. С 1 сентября в школьной программе его могут заменить на более актуальные предметы, например, на английский язык.

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16 апреля уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что вскоре из школьной программы могут убрать уроки русского языка. Об этом он сообщил в Facebook .

«С нового учебного года в тех школах, в которых до сих пор преподается такая дисциплина, как «русский язык», следует рассмотреть возможность замены другими предметами или путем увеличения доли изучения имеющихся дисциплин» , – сообщил омудсмен.

По его словам, до конца этого учебного года учителей русского языка, если они не преподавали ничего другого, можно отправить на простой. А уже с 1 сентября предмет русский язык заменить другими, увеличив часть изучения таких дисциплин: история Украины, украинский язык, украинская литература, математика и английский язык.

По мнению Кременя, также важно пересмотреть учебную программу по зарубежной литературе, ведь в ней до сих пор большое внимание уделяется изучению русских писателей.

Напомним, 7 марта министерство образования и науки рекомендовало по окончании каникул учреждениям образования временно приостановить образовательный процесс или организовать дистанционное обучение. Для временно перемещенных лиц, а также вынужденно покинувших место жительства из-за военной агрессии России, образование может быть организовано по индивидуальному, экстернатному и смешанному формату, а также они могут учиться в школах по месту временного пребывания.