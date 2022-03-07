Як буде організовано освітній процес у школах, університетах та садках і що буде із зарплатою педагогів

Міністерство освіти та науки рекомендує після закінчення канікул установам освіти тимчасово призупинити освітній процес або організувати дистанційне навчання.

Про це повідомляє прес-служба МОН.

"Дванадцятий день війни. Бойові дії в окремих регіонах продовжуються, і наше головне завдання – зберегти життя кожного громадянина. Водночас ми відслідковуємо і бачимо, що є регіони, в яких ситуація спокійніша, і вони можуть продовжити освітню діяльність", — наголосив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Міносвіти рекомендує в дитсадках тимчасово призупинити освітній процес, зважаючи на те, що в більшості регіонів постійні сигнали повітряної небезпеки.

Щодо роботи шкіл після закінчення канікул, які були оголошені на два тижні, МОН пропонує два варіанти: тимчасове призупинення освітнього процесу та організація дистанційного навчання з погодженням із військово-цивільними адміністраціями.

Для тимчасово переміщених осіб, а також тих, хто вимушено залишив місце проживання через військову агресію Росії, освіта може бути організована за індивідуальним, екстернатним та змішаним форматом, а також вони можуть навчатися у школах за місцем тимчасового перебування.

У закладах профтехосвіти теоретичну частину освітньої програми після завершення канікул рекомендується організувати з використанням технологій дистанційного навчання. Для проведення практичної частини (виробничого навчання та виробничої практики) рекомендується задіяти навчальні майстерні, лабораторії, полігони, а також місця, відведені для проходження практики, на підприємствах. Якщо виробничу практику здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти неможливо організувати у звичайному режимі, необхідно створити можливість її проходження з використанням технологій дистанційного навчання. Практичну частину підготовки, яку неможливо виконати, перенести на період після закінчення воєнного стану. Для учнів першого-другого курсу можливе перенесення годинника теоретичного та практичного навчання на наступний навчальний рік.

Коледжам та університетам після закінчення канікул також рекомендується розпочати освітній процес залежно від ситуації у регіонах, де ситуація дозволяє у дистанційному чи змішаному форматі.

Водночас рекомендується забезпечити особливі умови навчання (встановлення індивідуального графіка навчання, надання академічної відпустки) для претендентів на освіту, які перебувають у лавах ЗСУ або в підрозділах територіальної оборони, займаються волонтерською діяльністю, та внести зміни до затвердженого графіку освітнього процесу з урахуванням поточних змін.

Також у МОН заявили, що під час оголошених канікул оплата праці працівників навчальних закладів має проводитись відповідно до норм чинного законодавства.

Що стосується, як у окремі дні заняття не проводяться з незалежних від вчителя причин, оплата проводиться у порядку і розмірах, визначених Кодексом законів про працю.

Крім того, МОН та профспілка рекомендують керівникам установ та навчальних закладів забезпечити:

- оплату простою працівникам, включаючи непедагогічних та працюючих за сумісництвом, не з їхньої вини у розмірі середньої заробітної плати;

- оплату праці педагогів, як у окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин;

- збереження заробітної плати на період оголошеного військового стану та здійснення освітнього процесу у дистанційному режимі, оплати праці за фактично виконаний ними обсяг навчального навантаження.

У МОН також нагадали, що категорично заборонено примушувати освітян та інших працівників до написання заяв про відпустку без збереження заробітної плати.