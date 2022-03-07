Как будет организован образовательный процесс в школах, университетах и садиках и что будет с зарплатой педагогов

Министерство образования и науки рекомендует после окончания каникул учреждениям образования временно приостановить образовательный процесс или организовать дистанционное обучение.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"Двенадцатый день войны. Боевые действия в отдельных регионах продолжаются, и наша главная задача – сохранить жизнь каждого гражданина. В то же время мы отслеживаем и видим, что есть регионы, в которых ситуация более спокойная и они могут продолжить образовательную деятельность", — отметил министр образования Сергей Шкарлетт.

Минобразования рекомендует в детских садах временно приостановить образовательный процесс, принимая во внимание то, что в большинстве регионов постоянные сигналы воздушной опасности.

Что касается работы школ после окончания каникул, которые были объявлены на две недели, МОН предлагает два варианты: временная приостановка образовательного процесса и организация дистанционного обучения с согласованием с военно-гражданскими администрациями.

Для временно перемещенных лиц, а также тех, кто вынужденно покинул место проживания из-за военной агрессии России, образование может быть организовано по индивидуальному, экстернатному и смешанному формату, а также они могут обучаться в школах по месту временного пребывания.

В заведениях профтехобразования теоретическую часть образовательной программы после завершения каникул рекомендуется организовать с использованием технологий дистанционного обучения. Для проведения практической части (производственной учебы и производственной практики) рекомендуется задействовать обучающие мастерские, лаборатории, полигоны, а также места, отведенные для прохождения практики, на предприятиях. В случае если производственную практику соискателей профессионального (профессионально-технического) образования невозможно организовать в обычном режиме, необходимо создать возможность ее прохождения с использованием технологий дистанционного обучения. Практическую часть подготовки, которую невозможно выполнить, перенести на период после окончания военного положения. Для учащихся первого-второго курса возможно перенесение часов теоретического и практического обучения на следующий учебный год.

Колледжам и университетам после окончания каникул также рекомендуется начать образовательный процесс в зависимости от ситуации в регионах, где ситуация позволяет, в дистанционном или смешанном формате.

В то же время рекомендуется обеспечить особые условия обучения (установление индивидуального графика обучения, предоставление академического отпуска) для соискателей образования, которые находятся в рядах ВСУ или в подразделениях территориальной обороны, занимаются волонтерской деятельностью, и внести изменения в утвержденный график образовательного процесса с учетом текущих изменений.

Также в МОН заявили, что во время объявленных каникул оплата труда работников учебных заведений должна производиться в соответствии с нормами действующего законодательства.

В случае, когда в отдельные дни занятия не проводятся по независящим от учителя причинам, оплата производится в порядке и размерах, определенных Кодексом законов о труде.

Кроме того, МОН и профсоюз рекомендуют руководителям учреждений и учебных заведений обеспечить:

- оплату простоя работникам, включая непедагогических и работающих по совместительству, не по их вине в размере средней заработной платы;

- оплату труда педагогов, когда в отдельные дни (месяцы) занятия не проводятся по независящим от них причинам;

- сохранение заработной платы на период объявленного военного положения и осуществление образовательного процесса в дистанционном режиме, оплаты труда за фактически выполненный ими объем учебной нагрузки.

В МОН также напомнили, что категорически запрещено принуждать педагогов и других работников к написанию заявлений об отпуске без сохранения заработной платы.