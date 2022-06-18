В школах Николаева с сентября запрещают русский язык

В государственных учреждениях общего среднего образования Николаева с нового учебного года, то есть с сентября 2022-го вводится запрет на использование русского языка.

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Соответствующее решение принял исполком Николаевского горсовета, сообщила заместитель директора первой школы Николаевского лицея имени Олега Ольжича Маргарита Бондаренко.

"Запретить с 1 сентября 2022 года в Николаеве использование русского языка в заведениях общего среднего образования, принадлежащих к коммунальной собственности", - говорится в документе.

Согласно решению, в николаевских школах исчезнет такой предмет, как "русский язык". Факультативов и курсов русского языка также не будет.

Кроме того, запрещается набор в 1-4 классы с русским языком обучением. Оформление на русском языке образовательной среды и т.д. также запрещается.

Отметим, что такие решения уже давно действуют в других городах Украины. Дерусификация активизировалась на фоне российской военной агрессии против украинцев. В частности, Минобразование поддержало отмену изучения русского языка в школах с нового учебного года, то есть с 1 сентября 2022-го.

Уточняем, что с такой инициативой ранее выступил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Источник фото: ua.depositphotos.com