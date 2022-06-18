У школах Миколаєва з вересня забороняють російську мову

У державних закладах загальної середньої освіти Миколаєва з нового навчального року, тобто з вересня 2022 року, вводиться заборона на використання російської мови.

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Відповідне рішення ухвалив виконком Миколаївської міськради, повідомила заступник директора першої школи Миколаївського ліцею імені Олега Ольжича Маргарита Бондаренко.

"Заборонити з 1 вересня 2022 року у Миколаєві використання російської мови у закладах загальної середньої освіти, що належать до комунальної власності", - йдеться у документі.

Відповідно до рішення, у миколаївських школах зникне такий предмет, як "російська мова". Факультативів та курсів російської мови також не буде.

Крім того, забороняється набір у 1-4 класи з російською мовою навчанням. Оформлення російською мовою освітнього середовища тощо також забороняється.

Зазначимо, що такі рішення вже давно діють у деяких інших містах України. Дерусифікація активізувалася на тлі російської воєнної агресії проти українців. Зокрема, Міносвіти підтримало скасування вивчення російської мови у школах з нового навчального року, тобто з 1 вересня 2022-го.

Уточнюємо, що з такою ініціативою раніше виступив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень.

Джерело фото: ua.depositphotos.com