В Минобразования анонсировали обязательную охрану школ с сигналами тревоги и тренировками учащихся

Министр образования и науки Сергей Шкарлет отмечает, что в украинских учебных заведениях будут усилены мероприятия по безопасности, поскольку новый учебный год ведомство рекомендует начать в школах 1 сентября в очном режиме. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

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Как указал министр, этим сейчас МОН занимается вместе с руководителями областных управлений образования и науки, местными общинами, Министерством развития общин и территорий, Министерством внутренних дел и Госслужбой по чрезвычайным ситуациям.

"Вчера состоялось совещание под председательством президента Украины. Вместе с коллегами из МВД, Минрегиона и других учреждений обсудили подготовку к новому учебному году. Для участников образовательного процесса будет создан паспорт безопасности, в заведениях обязательно будет охрана, специальное оборудование для оповещения сигнала тревоги, а для детей будут проводиться воспитательные и тренировочные часы", - сообщил чиновник.

При этом, по словам Шкарлета, учреждения профессионального высшего образования по решению руководителя такого учреждения смогут начать образовательный процесс уже в августе. Начало учебного года и формы обучения в учреждениях ПТО будут определяться местными органами управления образованием.

"Мы все нуждаемся в социализации и призываем к очному формату обучения, если это возможно... В случае активных боевых действий в отдельных областях рекомендуем начать образовательный процесс исключительно в дистанционной форме (в соответствии с решением руководителя ОВА). Еще раз подчеркиваю: безопасность, жизнь и здоровье всех участников образовательного процесса является первоочередным условием работы", - добавил Шкарлет.

Шкарлет отметил, что безопасностью школ будут заниматься специальные комиссии, которые решено создать в местных военных администрациях. Их будут возглавлять профильные заместители руководителей этих администраций, а в их работу обязательно будут привлечены представители ГСЧС.