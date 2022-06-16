Из школьной программы зарубежной литературы извлекут произведения русских и советских авторов

Рабочая группа Министерства образования и науки обновила содержание обучающих программ для 6-9 классов и 10-11 классов. Из школьной программы зарубежной литературы будут изъяты произведения русских и советских авторов.

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Об этом говорится в решении рабочей группы МОН.

Отмечается, что из школьных программ зарубежной литературы будут изъяты произведения более 40 русских и советских писателей, поэтов, прозаиков и художников. Изъятые произведения будут заменены произведениями зарубежных писателей в соответствии с литературным процессом и с учетом возрастных особенностей учащихся.

Теперь украинские школьники не будут изучать творчество Александра Пушкина, Ивана Крылова, Антона Чехова, Михаила Лермонтова, Михаила Булгакова, Льва Толстого, Ивана Тургенева, Ивана Бунина, Осипа Мандельштама, Виктора Некрасова, Александра Блока, Федора Достоевского, Александра Гри.

Кроме этого, из школьной программы будут исключены произведения Булата Окуджавы, Василия Быкова, Александра Грина, Константина Симонова, Марины Аромштам, Сергея Есенина, Михаила Шолохова, Бориса Пастернака, Владимира Маяковского, Анны Ахматовой, Николая Гумилева, Марины Цивов, Марины Цивов и других.

В частности, изучении творчества Николая Гоголя и Таира Халилова рекомендовано перенести в учебные программы по украинской литературе.

Следует отметить, что выпускники школ, которые находятся за границей, могут получить документы о базовом среднем и полном общем среднем образовании в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в стране пребывания.

Также абитуриенты с оккупированных территорий смогут поступить в украинские вузы. Они смогут сдать необходимые экзамены дистанционно.