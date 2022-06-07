Школьники и студенты с 1 сентября вернутся к обучению в офлайн-режиме, - МОН

Образовательный процесс в школах и университетах с 1 сентября будет проходить в офлайн-режиме. В частности, будут внесены изменения в обучающие программы по зарубежной литературе, истории Украины и всемирной истории.

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Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире телемарафона.

"Хочу сообщить родителям, ученикам, студентам: 1 сентября образовательный процесс в Украине будет возобновлен в режиме офлайн, и все дети, студенты ученики должны пойти в школы, университеты, колледжи, заведения профтехобразования", - сказал Витренко.

Также Министерство образования и науки внесет изменения в учебные программы по нескольким предметам – защита Отечества, зарубежная литература, история Украины и всемирная история.

“Изменения будут касаться усиления практической направленности этого предмета (защита Отечества – ред.). Дети должны знать, уметь, будет усилено национально-патриотическое воспитание и отдельный блок, который будет касаться противоминной деятельности. Чтобы дети знали, что нельзя трогать, что несет для них опасность”, - сказал Витренко.

В то же время из зарубежной литературы будет исключен роман Льва Толстого "Война и мир".

"Такого в Украине изучать не будут, то есть все, что поют орковские войска, все оно исчезнет из программы зарубежной литературы. История Украины и всемирная история - мы горды потому, что уже основываемся на национальных украинских архивных документах. Будут внесены изменения в методологию преподавания истории и мировой истории, рабочие группы тщательно прорабатывают все эти изменения и будут выписаны взаимоотношения между украинской нацией и "русским миром" на основе исторической правды”, - сказал Витренко.

Относительно того, останется ли в программе кто-нибудь из российских писателей, Витренко отметил, что сейчас идут дискуссии по этому вопросу, но программа зарубежной литературы будет обновлена.

Напомним, оккупанты возобновили обучение в одной из школ Мариуполя по российской программе и с перспективой получения детьми "документов" об образовании псевдогосударственного образования "ДНР".

В частности, глава Минреинтеграции Ирина Верещук призвала педагогов не работать с оккупантами, а родителей не вести детей в школы.