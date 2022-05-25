Школьный аттестат со следующего года можно будет получить в "Дія"

В следующем учебном году выпускники смогут получить свидетельства о среднем образовании в электронном виде в “Дія”.

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Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак на брифинге в медиацентре Украина-Укринформ.

Он отметил, что в этом году все выпускники получат свидетельства о полном общем среднем образовании.

"Все наши дети прикреплены к своим школам, и если они уехали в другой регион или даже заграницу и не могут связаться со своим учебным заведением, они могут приобщиться к какой-либо дистанционной школе, и эта школа будет заказывать для них свидетельство. То есть все дети в любом случае должны получить свидетельство. Этим занимается учебное заведение, это делает его руководство, поэтому проблем с этим быть не должно", - сказал Бабак.

Также он добавил, что уже в следующем году можно будет оформить документы об образовании в электронном виде.

"Мы хотели запустить электронный аттестат в "Дія", но сейчас физически не успеваем этого сделать, потому что одновременно нужно делать изменения по государственным реестрам и в законодательстве, чтобы получить доступ к реестрам. Но в следующем году, я думаю, мы сделаем, чтобы документ об образовании был в электронном виде в "Дія", - сказал нардеп.

Стоит отметить, что в Киевской области учебный год в школах завершится в период с 27 мая по 17 июля. Также выпускники 4, 9 и 11 классов освобождены от государственной итоговой аттестации.

Абитуриенты для поступления в высшие образования вместо ВНО будут сдавать Национальный мультипредметный тест, который будет проходить в форме компьютерного тестирования.